La obra Perfume de Gardenias anunció que Lis Vega deja la puesta en escena, pero la realidad ya fue compartida por la vedette cubana y confiesa que Omar Suárez no le dio ni la cara.

Tras 8 meses de que Lis Vega -de 46 años de edad- tuviera el papel de Miranda Mour en Perfume de Gardenias, la noticia de que dejaría la obra de teatro sorprendió a todos.

Y es que la preparación y el desempeño de Lis Vega como vedette en la obra de teatro siempre se llevó los aplausos del público.

Ante la especulación y la misma versión que dio Omar Suárez, el productor de Perfume de Gardenias, es Lis Vega quien sale a dar la cara señalando que ni sabe porqué la corrieron.

De forma inesperada, Omar Suárez quien es el productor de Perfume de Gardenias confirmó que Lis Vega deja la puesta en escena con su personaje de Miranda Mour.

La noticia resultó impactante debido a que Lis Vega era considerada una de las actrices más fuertes y preparadas de Perfume de Gardenias.

Sin embargo, en un encuentro con la prensa presentado por el reportero Edén Dorantes, el productor rompió el silencio y confirmó que corrió a Lis Vega.

Lo dicho por Omar Suárez es que el negocio de las obras de teatro gira en torno a que los actores deben cambiar para renovar de alguna forma la puesta en escena.

Es por ello que tomó la decisión de darle las gracias a Lis Vega en su personaje de Miranda Mour.

Por otra parte, Suárez señaló que no tiene ninguna queja de Lis Vega, apuntado a que es excelente actriz.

Lis Vega fue corrida de Perfume de Gardenias, pero se enteró de los motivos al aire porque Omar Suárez nunca le dio la cara.

La vedette reapareció en el programa Pica y se Extiende de Telemundo, para hablar sobre la noticia de que ya no formará parte de Perfume de Gardenias.

Tras escuchar los motivos que Omar Suárez dio a los reporteros, Lis Vega señaló que se acababa de enterar por esa vía del porqué fue corrida de Perfume de Gardenias.

Y es que según la versión de Lis Vega, Omar Suárez nunca le dio la cara cuando le llamó para decirle que debido a que no podía contactar a su mánager le daba a ella la noticia de que ya no era solicitada en Perfume de Gardenias.

“Yo no tengo todavía la respuesta del porqué el productor me dio las gracias (...) El viernes de la semana pasada, me dice que no podía localizar a mi mánager y que básicamente era para darme las gracias, que ese era mi último fin de semana”.

Lis Vega, vedette.