La extraña enfermedad que padece Liliana Arriaga, La Chupitos, de 52 años de edad, escaló de nivel pues para el tratamiento tuvo que someterse a quimioterapias.

Fue a inicios del 2024 que Liliana Arriaga, La Chupitos, dio el primer vistazo a estar luchando contra una enfermedad que la secaba.

Dos meses después, la comediante compartió que su extraña enfermedad era el síndrome de Sjögren, contra el que ya estaba recibiendo tratamiento médicos.

Sin embargo, esta vez Liliana Arriaga, La Chupitos, sorprendió al revelar que por esta extraña enfermedad tuvo que someterse a quimioterapias que ahora la hacen usar peluca para su show.

Liliana Arriaga, La Chupitos, fue sometida a quimioterapias por el síndrome de Sjögren que padece

Liliana Arriaga, la actriz que está detrás del personaje de La Chupitos, contó estar pasando por el diagnóstico de una enfermedad que le generó preocupación por los cambios que tuvo en su cuerpo.

Finalmente, la mexicana obtuvo el diagnóstico del síndrome de Sjögren, mismo por el que reveló que fue sometida hasta a quimioterapias.

En una entrevista con TVNotas, Liliana Arriaga, La Chupitos, compartió que pese a la extrañeza de su síndrome le hicieron ver que era como un tipo de diabetes, sin embargo, cuando le mencionaron la quimioterapia supo que no era así.

Liliana Arriaga, La Chupitos, comediante. (Agencia México)

Pese a que regularmente el hablar de quimioterapia es asociado con cáncer, Liliana Arriaga, La Chupitos, contó que en su caso este tratamiento le fue dado para “atacar células malas” en su cuerpo que estaban contrarrestando las buenas.

Asimismo, explicó que las quimioterapias que recibió comenzaron desde enero del 2024 y fueron vía oral, teniendo que tomar 4 pastillas todos los lunes.

Tal como cualquier otro tratamiento de quimioterapia, Liliana Arriaga, La Chupitos, tuvo pérdida de cabello por lo que actualmente usa peluca para su personaje de comedia.

Cabe destacar que Liliana Arriaga, La Chupitos, no aclaró si ya terminó el tratamiento con las quimioterapias o sigue siendo sometida a este método preventivo.

Liliana Arriaga, La Chupitos, sabe que su síndrome no tiene cura pero se mantiene positiva

Liliana Arriaga, La Chupitos, fue sometida a quimioterapias como parte de su tratamiento para el síndrome de Sjögren. Sin embargo, es consciente de que será una batalla de por vida.

Aunque la comediante no fue clara en si ya no estaba recibiendo este agresivo tratamiento, sí quiso compartir que su enfermedad no tiene cura y que solo le queda hacerse revisiones cada seis meses.

Señaló que incluso, aún después de las quimioterapias no ha podido llorar, aunque sí está comenzando a salivar un poco más por sí sola.

Pese a esto, Liliana Arriaga, La Chupitos, compartió que se mantiene “más positiva que una prueba de embarazo”, agradeciendo cada día a Dios y trabajando para mantenerse ocupada.