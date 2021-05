Al parecer, la situación legal de Juan Collado estaría afectando directamente a Lety Calderón y los hijos de ambos: Luciano y Carlo .

Y es que, según contó la actriz, no ha podido renovar los pasaportes de sus hijos, debido a ‘trabas injustificadas’ de las autoridades migratorias.

Aunque Lety Calderón desconoce cuál es la verdadera razón de las respuestas negativas del trámite, se especula que esto tenga relación con el proceso legal de Juan Collado .

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Lety Calderón detalló que, aunque ella ya pudo viajar al extranjero para vacunarse contra el Covid-19, sus hijos no han logrado hacerlo.

Toda vez que las autoridades migratorias le han negado la renovación de sus pasaportes, solo por “ pretextos ”.

Luego de varios intentos, la actriz decidió apoyarse legalmente a través de un abogado.

“Estoy tratando de sacar los pasaportes de mis hijos y van dos veces que no me los dan. Me ponen pretextos y cosas y ya tuve que recurrir a un abogado.”

Lety Calderón