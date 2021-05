Leticia Calderón sigue padeciendo a causa del coronavirus. A cuatro días de haber salido del hospital, la villana de ‘Imperio de mentiras’ reveló que debe usar oxígeno porque el Covid-19 le provocó neumonía y por ende, problemas de oxigenación.

Asimismo, la actriz de 52 años contó que varios de sus familiares también tuvieron que ser hospitalizados tras dar positivo al coronavirus, pero actualmente sólo su padre sigue internado.

El pasado jueves 21 de enero, Leticia Calderón informó a través de redes sociales que había dejado el hospital, pero “falta uno para que mi felicidad sea completa”. En entrevista con el programa ‘De primera mano’, le preguntaron a qué se refería con esa frase. La actriz respondió de la siguiente manera:

Sobre las razones que la llevaron a ser hospitalizada, Leticia Calderón comentó que tras dar positivo a Covid-19, estaba recibiendo atención médica en su casa y se sentía muy bien, pero su oxigenación comenzó a caer hasta llegar a 82 y aunque recibía ayuda de un tanque de oxígeno, sus registros no mejoraron.

“La doctora que me estaba tratando… me dijo, ‘necesito que busquemos una cama porque no está bien, no subía la oxigenación”

Leticia Calderón