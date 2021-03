“Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita" dijo Leticia Calderón al responder si estaría dispuesta a ser amiga de Yadhira Carrillo

Leticia Calderón y Yadhira Carrillo se han visto envueltas en una serie de dimes y diretes durante ya varios años.

Esto, debido al triángulo amoroso que ambas actrices protagonizaron con el abogado Juan Collado en 2007, tiempo en el que Leticia Calderón había formado una familia con el litigante, misma que se rompió cuando él decidió iniciar una relación con Carrillo.

A casi 15 años de distancia, Leticia Calderón asegura que ha intentado llevar una relación cordial con Juan Collado y de pasada con Yadhira Carrillo, por el bienestar de sus hijos. Tal es así que incluso se dijo dispuesta a trabajar con su otrora colega, pero bajo condiciones muy especiales.

Leticia Calderón sobre Juan Collado: "A la gente no la puedes obligar a nada”

Durante una entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’, la protagonista de ‘Esmeralda’ reflexionó sobre la posibilidad de llevar una relación más cordial con Yadhira, especialmente ahora que Juan Collado enfrenta momentos difíciles en la cárcel.

“Te juro que yo toda mi vida he tratado de ser pacífica, cuando Juan me dejó a lo mejor sí el primer mes fue así como ríspido, estaba enojada, por supuesto dolida, me costó un mes” Leticia Calderón

Leticia Calderón dijo que siempre tuvo claro el vínculo inseparable que tenía con el padre de sus hijos Luciano y Carlo, por lo que decidió dejar los rencores atrás.

“Yo siempre pensé que voy a ver a Juan toda la vida porque tenemos dos hijos en común y porque entendí que, si se fue, pues ¿qué podía hacer? Traté de darle lo mejor, traté de ser una buena esposa, no le gustó mi manera o mi forma, no se dio, no pasa nada, yo pienso que a la gente no la puedes obligar a nada”. Leticia Calderón

Leticia Calderón sí estaría dispuesta a trabajar con Yadhira Carrillo

Incluso, la actriz de ‘Imperio de Mentiras’ dijo que intentó hacer que Juan Collado tuviera una relación más cercana con sus hijos tras la separación, pero él mostró poca disposición y la distancia se fue haciendo más grande, en parte porque a Luciano y a Carlo les daba miedo Yadhira Carrillo.

“Una vez fueron a casa de su papá y estaba ella. Uno de mis hijos me dijo ‘mamá me asustó'… Me dijo ‘estaba subiendo y ella estaba parada en las escaleras, yo levanté la cara, la vi y me espanté y corrí y me baje’, y le dije ‘la saludaste’, me dijo ‘no mamá, me asusté y me baje’, le dije ‘pues muy mal hecho’” Leticia Calderón

Finalmente, cuando le preguntaron si estaría dispuesta a trabajar o tener una amistad con la esposa de su expareja, Leticia sorprendió diciendo que sólo en el plano laboral está dispuesta, pero bajo condiciones especiales.