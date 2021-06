Leticia Calderón revela que por el Covid-19 sufrió un cambio físico

Leticia Calderón confesó que debido al encierro por la pandemia por el Covid-19 ha sufrido un cambio físico y aumentó de peso por lo que ahora busca recuperar su figura.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz señaló que durante este tiempo no pudo hacer mucho ejercicio y esto le provocó que aumentara unos kilos.

Leticia Calderón reveló que se encuentra pasando un mal momento tras la muerte de su padre Mario Calderón a causa del Covid-19.

“Fue un inicio de año muy duro, a todos nos dio Covid-19 (...) desafortunadamente mi papá no la libró, fue un golpe muy, muy duro, sigue siéndolo, no nos acostumbramos a esto”

La actriz de 57 años confesó que durante la pandemia subió de peso, por lo que ahora se encuentra trabajando para recuperar su figura.

Al igual que muchas personas, Leticia Calderón destacó que durante el encierro no realizó mucho ejercicio y se mantuvo cocinando pasteles y galletas.

“Un año aquí, primero encerrados, y a mí que me gusta cocinar y entre sin hacer nada pues obviamente me podría a hacer pasteles o galletas, y sí subí mucho, ahorita estoy tratando de bajar de peso para mantener sobre todo la salud”

La famosa fue contundente y señaló que aunque está cuidando su salud, bajar de peso no es un tema que la obsesione.

“Nunca me he obsesionado con el peso, no he basado mi carrera en mi figura, sé que es importante mantenernos y cuidarnos para el público, pero no he sido obsesiva”

Leticia Calderón