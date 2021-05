Leticia Calderón sufre náuseas y taquicardia tras recibir vacuna anticovid

La actriz mexicana Leticia Calderón, de 52 años de edad, está padeciendo efectos secundarios tras haberse aplicado la primera dosis de la vacuna anticovid.

Así lo dio a conocer en entrevista para el programa Sale el Sol, donde reveló que le dolió tanto el brazo al punto que ya no lo podía mover.

Leticia Calderón experimentó náuseas y taquicardia, incluso dolor de cabeza; sin embargo no se arrepiente de haber aplicado la vacuna contra el coronavirus.

“En la noche me empezó a doler un poco el brazo, ya no pude ni cenar porque me empezó náuseas y taquicardia”, dijo y confesó que por momentos experimentó miedo.

“No quería dormir por la taquicardia, que todavía sigo con ella.. náuseas, dolor de cabeza y obviamente el brazo hoy ya no lo podía mover”, indicó en entrevista telefónica.

Aunque no imaginó el dolor que experimentaría, Calderón se aplicará la segunda dosis de la vacuna dentro de 15 días: “Si me vuelve a dar reacción, ni modo”, citó.

Leticia Calderón quería vacunar a sus hijos contra en Covid-19 en Estados Unidos

Por otra parte, Leticia Calderón reveló sus intenciones de querer llevarse a Luciano y Carlos, sus hijos, a Estados Unidos para que les aplicaran la vacuna anticovid.

No obstante, su deseo se vio frustrado y es que no le permitieron renovar los pasaportes de sus hijos; desconoce la causa.

“No importa si el papá está detenido o es presunto culpable”, reprochó y aseguró que ya cuenta con el permiso legal de Juan Collado.

Así como recuerda que no es la primera vez que saca a sus hijos del país utilizando una carta poder de Collado, quien está en la mejor disposición.

Finalmente no entiende cómo es que le piden muchos requisitos para renovar los pasaportes sobre todo porque ya cuenta con el permiso del papá.