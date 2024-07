Leticia Calderón no siente rencor y está dispuesta a irse de viaje con Juan Collado y Yadhira Carrillo, siempre y cuando él pague.

Pasaron 20 largos años para que Juan Collado -de 60 años de edad- re reuniera con sus hijos menores: Luciano y Carlo.

A pesar de que la actriz siempre le pidió a Juan Collado que conviviera con sus hijos, él no quiso y después estuvo en prisión casi 5 años.

El primer recuento de Juan Collado y sus hijos con Leticia Calderón -de 55 años de edad- ocurrió cuando el abogado fue hospitalizado.

Posteriormente, Juan Collado fue puesto en libertad y tal parece que quiere pasar tiempo con sus hijos y se fueron de vacaciones juntos.

Los hijos de Leticia Calderón pasan unos días con Juan Collado y Yadhira Carrillo, de 51 años de edad, tras varios años distanciados.

La actriz está feliz de que sus hijos convivan con Juan Collado y fue cuestionada sobre si ella accedería viajar con su ex y Yadhira Carrillo.

“Yo estoy en la mejor disposición (…) Yo sé separar muy bien esta parte de que ya terminaste con una persona, me llevo muy bien con todos mis ex’s, he conocido a sus parejas y podemos convivir”

Leticia Calderón expresó que ella no tiene problemas con su ex pareja y tampoco con su esposa Yadhira Carrillo.

Es por eso que ella accedería viajar con ellos y sus hijos, pero puso una importante condición.

A pesar de los problemas que tuvieron durante su separación, Leticia Calderón sabe separar los problemas de pareja y la familia.

Leticia Calderón bromeó que sí le gustaría viajar con sus hijos y Juan Collado, pero que él pague.

“Si mi invitan sí ¿Por qué no? Ah, pero que me paguen , así que me paguen y con muchísimo gusto voy”

Leticia Calderón