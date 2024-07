Juan Collado ya convive con sus hijos. Leticia Calderón revela que sus hijos se reencontraron con su papá 20 años después.

Tras ser considerada como la mala del cuento, Leticia Calderón -de 55 años de edad- compartió que se encuentra feliz que sus hijos puedan convivir con su padre.

Leticia Calderón confesó que durante 20 años siempre peleó para que sus hijos Luciano y Carlo pudieran pasar tiempo con Juan Collado.

Aunque sabe que Juan Collado se perdió de varios momentos con sus hijos, Leticia Calderón se encuentra feliz de que estén retomando su relación.

En ese sentido, Leticia Calderón dejó en claro que jamás impidió la relación de Juan Collado con sus hijos, pero si tuvo que poner ciertos límites.

Leticia Calderón asegura que no le guarda resentimiento a Juan Collado por no haber convivido con sus hijos por 20 años

Leticia Calderón y Juan Collado mantuvieron una relación durante 8 años, del cual nacieron sus hijos Luciano y Carlo.

Sin embargo, la relación entre Leticia Calderón y Juan Collado terminó en medio de rumores de que el abogado le habría sido infiel con Yadhira Carrillo.

Leticia Calderón revela que sus hijos están felices con la posible liberación de Juan Collado (Agencia México )

Yadira Carrillo siempre negó estos rumores asegurando que cuando ella empezó su relación con Juan Collado, él se encontraba separado de Leticia Calderón.

Después de toda la polémica a la que se enfrentaron, Leticia Calderón reveló que siempre buscó la relación entre Juan Collado y sus hijos.

En entrevista compartida por el programa Hoy, Leticia Calderón señaló que durante 20 años siempre le pidió a Juan Collado que conviviera con sus hijos.

“Siempre busque eso, tengo 20 años pidiéndolo: convive, comparte, ven, velos, llévatelos, unas vacaciones tú, unas yo; navidad, día del padre es tu día” Leticia Calderón

Leticia Calderón destacó que ella no podía obligar a Juan Collado para que tuviera una relación cercana con sus hijos.

“Yo no puedo obligar a hacer algo a la gente que no quiere o no puede hacer” Leticia Calderón

En su conversación, Leticia Calderón lamentó que Juan Colado se haya perdido 20 años del crecimiento de sus hijos.

“No hay resentimiento, pero si me da muchísima pena, más bien me da lástima que Juan se haya perdido 20 años de sus hijos” Leticia Calderón

Leticia Calderón confirmó que actualmente Juan Collado se está reencontrando con sus hijos y han podido convivir por dos semanas.

“Ahorita llevan dos semanas, una semana hace tiempo y ahorita otra semana, que conviven” Leticia Calderón

Pese a que Juan Collado se reencontró con sus hijos, Leticia Calderón cree que no es tiempo suficiente para conocerse

Aunque tras 20 años Juan Collado y sus hijos empiezan a tener una relación, Leticia Calderón destacó que no es suficiente pues el tiempo perdido no se recupera.

“Pero una semana no se conocen, no estuvo en las fiestas infantiles, no estuvo con los doctores, no estuvo en la escuela, casa, nunca los vio despertarse, no sabe que les gusta comer. Eso a mí me da mucha tristeza” Leticia Calderón

Leticia Calderón se dijo muy feliz de que ella si haya podido disfrutar de sus hijos, pues ha estado presente en cada paso que han dado.

“Yo lo he vivido al mil por ciento y me orgullece y eso si me llena profundamente” Leticia Calderón

En su entrevista, Leticia Calderón señaló que a ser una madre soltera, termina siendo la mala porque le toca poner límites.

“Creo que la palabra compromiso y amor, me ha llevado a sacar a mis hijos adelante sola, educarlos, enseñarles valores, principios. A veces eres la mala porque tienes que poner límites, regañar, educar, decir no” Leticia Calderón

Sin embargo, a Leticia Calderón no le importa ser considerada como la mala del cuento pues destacó que siempre lo ha hecho por el bienestar de sus hijos.

“A mí no me importa ser la mala del cuento, yo sé que tarde o temprano mis hijos lo van a agradecer y lo agradecen” Leticia Calderón