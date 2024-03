Leticia Calderón pensó que tenía cáncer tras malestares abdominales, pero resultó ser otra enfermedad.

Un rumor persiguió recientemente a Leticia Calderón -de 55 años de edad- pues algunos aseguraron que estaba embarazada.

Al parecer, el vientre abultado de Leticia Calderón hizo pensar a algunos que sería madre por tercera vez, pero ella lo desmintió y reveló la enfermedad que padece.

Leticia Calderón se llevó el susto de vida y pensó que tenía cáncer

La maternidad ya no está en los planes de Leticia Calderón, quien ya tiene 2 hijos mayores de edad.

Durante un encuentro con medios, Leticia Calderón fue cuestionada sobre si era cierto que estaba embarazada.

Leticia Calderón (Agencia México)

Entre risas y bromeando con su hijo Luciano Collado -de 20 años de edad- la actriz desmintió este rumor.

“Ya casi ¿verdad? Ya casi vamos a tener a nuestro bebé”, dijo riendo Leticia Calderón.

Leticia Calderón contó que a ella también le llamó la atención la forma en que se le inflamaba repentinamente el vientre, por lo que acudió al médico.

La actriz se sometió a varios estudios y llegó a pensar que padecía cáncer.

“Es impresionante cómo me inflamo, de hecho estaba muy preocupada. Ya me fui hacer colonoscopías, ya visité a no sé cuántos gastros y me acabo de hacer una colonoscopía con biopsia” Leticia Calderón

Una colitis hizo pensar a Leticia Calderón que su vida corría peligro

Los médicos le confirmaron a Leticia Calderón que no tiene cáncer, pero sí una posible colitis.

La colitis es la inflación del intestino grueso y este puede provocar dolor abdominal, entre otros síntomas.

“No sé qué colitis de no se qué y hoy justo empecé el tratamiento, entonces espero que poco a poco me sienta mejor” Leticia Calderón

Afortunadamente, Leticia Calderón ya descartó una enfermedad grave y ya inició un tratamiento para tratar su colitis.

Leticia Calderón tiene varios años padeciendo inflamación del abdomen, pues narra que cuando come su vientre parece como si tuviera 5 meses de embarazo.

Esta inflamación ha provocado que la actriz tenga problemas de movilidad y se sienta sofocada, además de insegura.

Además, Leticia Calderón confesó que la colitis también la ha afectado emocionalmente, pues su ropa no le queda después de comer

“No me siento bien, pues no está padre, no me queda nada, me deprimo. La ropa sí me queda en la mañana y ya no” contó Leticia Calderón, quien ha sentido que la ropa le lastima.

Leticia Calderón espera que el nuevo tratamiento que le enviaron los médicos, termine con su inflamación y los otros síntomas que la hacen sentirse mal.