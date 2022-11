Queda claro. Niurka se encuentra muy enojada con Juan Vidal, al punto que ha comenzado a hablar mal de él pese a que asegura lo extraña mucho.

Por su parte, Juan Vidal, de 45 años de edad, evita hablar de su expareja e intenta enfocarse en nuevos proyectos y de vez en cuanto tomas las redes sociales para publicar videos.

En esta ocasión el actor comparte un divertido video lanzando una tremenda declaración que aseguran podría ser una indirecta a para Niurka.

En la grabación, Juan Vidal asegura que todo lo que publica no va dirigido a “alguien” ya que su contenido tiene como objetivo únicamente hacer reír.

Así como indica no extrañar nadie, no estar sufriendo por alguien y mucho menos enviar indirectas sobre que le pusieron los cuernos aunque sí se los han puesto.

“Esto es para todo el que me sigue. Señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír. No extraño a nadie, no estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie, nunca me han pegado los cuernos, bueno los cuernos sí, pero lo otro no. Voy a repetir el video”

Juan Vidal