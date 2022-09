Yolanda Andrade no se deja de las declaraciones de Laura Zapata y ahora se burla de ella porque se va quedar sin dinero, pues asegura que Thalía le enviaba una buena cantidad de dinero para su abuela Eva Mangue.

Laura Zapata ha sido muy clara al mostrar su desagrado por Yolanda Andrade, pues asegura que su madre, Yolanda Miranda, no le gradaba que fuera amiga de Thalía.

Por su parte, la conductora de 50 años de edad, se mofa de Laura Zapata, pues asegura que ella tuvo mejor relación con Thalía y su mamá, que la famosa villana de las telenovelas.

Ambas mantienen una ‘guerra de declaraciones’, pues Laura Zapata tachó de ‘huevones’ a los mexicanos y Yolanda Andrade le contestó mencionando que la actriz era una mantenida, pues vivía del dinero de Thalía.

Esto desató una pelea y Laura Zapata aseguró que temía por su seguridad, ya que la familia de Yolanda Andrade estaba relacionada en ‘cosas turbias’.

Durante un encuentro con los medios, Yolanda Andrade manifestó que se molestó mucho por las declaraciones de Laura Zapata, donde aseguraba que los mexicanos eran unos huevones.

“Es una persona conflictiva y enferma, nada más dijo eso, que los mexicanos eran huevones y me prendí ¿por qué dice eso? No me parece justo que la gente generalice”

Yolanda Andrade