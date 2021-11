Laura Zapata no va a permitir que Yolanda “le haga a Thalía lo que le hizo a Verónica Castro”, pues asegura que la conductora solo busca colgarse de la fama de otras celebridades.

Tras rumores de una posible relación entre Yolanda Andrade y Thalía, Laura Zapata arremetió contra la presentadora pues aseguró que solo busca colgarse de la fama de su hermana.

Sobre la posible demanda a la que podría enfrentar por las declaraciones que ha realizado en contra de Yolanda Andrade, Laura Zapata destacó que no tiene miedo.

En entrevista compartida por el programa ‘De Primera Mano’, Laura Zapata fue cuestionada sobre los rumores que han surgido en torno a un posible romance entre Yolanda Andrade y Thalía.

De acuerdo con Laura Zapata Thalía no se encuentra preocupada de la polémica generada, pues ella se encuentra disfrutando de su vida.

Laura Zapata puntualizó que de inmediato los fans de Thalía salieron en su defensa.

De manera contundente Laura Zapata destacó que su hermana Thalía no va a pasar por lo mismo que Verónica Castro, tras rumores de su supuesta boda con Yolanda Andrade.

“Lo que pasa es que lo que le hizo a la señora Verónica Castro no vamos a permitir que se lo haga a mi queridísima hermana Thalía”

Laura Zapata destacó que Yolanda Andrade solo busca colgarse de la fama de las celebridades.

No es la primera vez que Laura Zapata se pronuncia sobre esta situación, pues a través de su cuenta de Twitter compartió varios mensajes en los que arremete contra Yolanda Andrade.

“Vomitiva la fulana. Pobre, no tiene qué hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató. Y a qué se dedicaban”

Tras sus mensajes Yolanda Andrade insinuó que podría ejercer acciones legales en contra de Laura Zapata.

Al ser cuestionada sobre la posible demanda, Laura Zapata destacó que no tiene miedo y no se arrepiente de lo que dijo.

“Que me demande, yo no dije ninguna mentira, mejor que...es que quiere tapar lo que yo dije con la supuesta demanda, que me demande, pero más bien que platique de lo que tiene que platicar”

Laura Zapata