Laura Zapata no ha tenido una buena relación con sus hermanas, pero ahora no quiere ni que se las mencionen.

Desde hace varios años, la villana de telenovelas, ha mostrado que con la única de sus medias hermanas que tenía contacto, era con Thalía, pues la ayudaba con la manutención de su abuelita Eva Mange.

La actriz es hija del primer matrimonio de Yolanda Miranda Mange y Guillermo Zapata Pérez de Utrera.

Tras el divorcio de sus padres, Yolanda Miranda se volvió a casar con Ernesto Sodi Pallares, por lo que Laura Zapata estuvo viviendo con su abuela desde niña.

Laura Zapata tiene cuatro medias hermanas por parte de su madre:

Thalía

Ernestina

Gabriela

Federica

Desde la muerte de su mamá, Laura Zapata se hizo cargo de su abuela, pero pidió a sus hermanas que la ayudaran económicamente, situación que provocó que pasaran por un proceso legal.

Laura Zapata y Thalía. (Especial)

Laura Zapata no quiere que le hablen de sus hermanas

El pasado 31 de julio fue el cumpleaños de Laura Zapata, por lo que en une encuentro con la prensa, fue cuestionada sobre cómo lo había pasado.

Contó que sus dos hijos viajaron a México para celebrar su cumpleaños, pues es el primero que va pasar sin su abuela Eva Mange.

Mencionó que recibió algunos obsequios, pero también atraviesa por tiempos difíciles y espera aprender nuevas lecciones.

Sin embargo, al ser cuestionada si pensaría en una reconciliación con sus medias hermanas, la actriz se molestó.

“Valorar la vida no quiere decir tropezar con la misma piedra, valorar la vida no quiere decir que estos golpes te vuelvan tontos” expresó Laura Zapata.

Laura Zapata (Instagram/lauraza)

Con estas palabras dio a entender que no tiene la intención de acercarse con sus hermanas para mejorar su relación.

Recordemos que hace unas semanas, Laura Zapata manifestó que Thalía no se había acercado para preguntarle sobre los gastos funerarios de su abuela.

Posteriormente, la actriz aseguró que ella nunca le pediría dinero a su hermana y que era muy puntual al pagar la pensión para doña Eva Mange.

Laura Zapata dejó claro que no tiene intención de hablar de temas que no le interesan, como el pleito de Niurka con otra actriz, pues la ‘villana’ también ha tenido rencillas con la cubana, pero no le da importancia.