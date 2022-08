Se sabe que Niurka Marcos tiene varias enemistades en el medio del espectáculo, como es el caso con Laura Zapata, quien no quiere hablar de ella, pues considera que tiene una vibración vulgar.

Laura Zapata ha manifestado varias veces su desagrado por la vedette, pero esto pudo haber surgido cuando Niurka se alegró de que la actriz no ganara el secretariado de la ANDA.

Niurka habría manifestado que se alegraba que Laura Zapata no formara parte de los dirigentes de la ANDA, pues creía que iba tener un mal manejo.

La famosa villana de las telenovelas no se dejó de las palabras de Niurka y manifestó que no tenía interés de hablar de ella.

Por si fuera poco, cuando Laura Zapata participó en el reality ‘Master Chef Celebrity’ y Niurka dijo que la actriz iba a envenenar la comida.

La bailarina no ha tenido ‘pelos en la lengua’ al referirse a Laura Zapata, a quien tacha de amargada y de ser una actriz de ‘reparto.

El actual pleito de la vedette es con Cynthia Klitbo, quien es exnovia de la actual pareja de la vedette, Juan Vidal.

La actriz denunció que Juan Vidal la insultó durante su relación y le debía 4 mil dólares, cifra que ya le habría pagado.

Niurka no ha perdido la oportunidad para defender a su novio y arremetió contra Cynthia Klitbo, a quien acusa de querer ‘apagar la luz’ de su novio.

También aseguró que estaba ‘ardida’ porque había terminado su relación con Juan Vidal, pero Klitbo no se ha prestado a sus provocaciones y se niega hablar de ella.

Otra actriz que no quiere contestar preguntas sobre la cubana, es Laura Zapata, quien dejó claro que no va hablar de Niurka.

Laura Zapata fue cuestionada sobre qué pensaba del pleito entre Niurka y Cynthia Kiltbo, a lo que ella se vio renuente a contestar.

“No, no, no , no, Esos son chismes, no quiero entrar en chismes no quiero entrar en chismes. Una manera de no participar en esta vibración tan baja y vulgar, tan corriente a la que no pertenezco es no responder preguntas que no tienen nada que ver conmigo”

Laura Zapata