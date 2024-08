Laura León reveló el pasado de su novio, con quien iba a casarse, de cuando sus papás lo obligaban a vestirse de mujer.

A inicios del 2024, Laura León -de 71 años de edad- reveló muy animada que se casaría.

En julio, Laura León confesó que ya no se iba a casar, pues había cachado a su prometido vestido de mujer.

A pesar de todo, Laura León nunca pensó en terminar su relación con su pareja y hasta le ofreció, en broma, que usara todo su clóset.

Laura León mencionó que aunque ya no hay planes de boda, no hay razón para terminar a su novio.

”¡Me vale madres!”: Laura León no cancela boda con su prometido que apareció vestido de mujer

Durante una entrevista con Edén Dorantes, Laura León contó el motivo por el cual su novio gusta de vestirse de mujer.

“Los planes de boda ya no van a ser, pero ya me quedé con el anillo tesoro. Me arrepentí muy a tiempo (…) Ya le dije que todo mi closet es de él”

Laura León