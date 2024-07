“¡Me vale madres!”: Laura León no cancela boda con su prometido que apareció vestido de mujer

La actriz y cantante Laura León cambia de opinión, sí se casa. Aunque su prometido se vista de mujer, sí habrá boda.

Verás, luego de que Laura León informara que su boda se canceló porque su prometido se vistió de mujer en la fiesta de compromiso que se celebradó en Miami, la propia se retracta.

La veterana actriz dice que sí se casa y le vale madres si su futuro esposo se viste de mujer, es más, ella le prestará su vestuario.

En un nuevo encuentro con la prensa, Laura León informa que sí habrá boda ya que tiene 3 años de relación con un hombre amoroso y divino, a quien quiere mucho.

Así como Laura León -de 71 años de edad- explica que su prometido rentó un yate para celebrar su compromiso en familia, pero encontró un vapeador que lo enloqueció.

Según la actriz, su novio se fumó el cigarro electrónico, mismo que tal vez tenía una sustancia que lo enloqueció, dijo frente a micrófonos de Sale el Sol.

“Unos de sus amigos le prestaron el yate, dejaron un vape, tenía algo, fue enloquecedor y de repente me salió con un vestido blanco precioso y bailamos y estuvimos felices y a mi no me interesa”

Laura León