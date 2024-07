Laura León se iba a casar muy enamorada, pero cachó al novio vestido de mujer. ¿Devolvió el anillo? Ella lo revela.

En marzo de 2024, Laura León -de 71 años de edad- reveló que se había comprometido con su novio.

La cantante llevaba dos años de relación y su pareja le dio el anillo de compromiso en una romántica cena en Miami, pero al final el matrimonio no llegó.

Tres meses después de revelar que se iba a casar, Laura León se retractó y contó a De Primera Mano la razón por la que no llegará al altar.

Laura León contó que después de comprometerse, se dio cuenta que lo mejor era seguir sola.

“El hombre me dio el anillo de compromiso y todo eso, maravilloso. El anillo no lo voy a regresar, no me voy a casar”

Laura León