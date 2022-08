A poco de informarse que Laura Flores podría ingresar a la tercera temporada de La Casa de los Famosos, en una conversación con Mara Patricia Castañeda, la actriz confiesa si disfrutó del drama de MasterChef Celebrity.

Y es que la audiencia del polémico reality de Telemundo, cuya segunda temporada concluyó el pasado 8 de agosto, quiere saber si Laura Flores, de 58 años de edad, tiene lo necesario para La Casa de los Famosos.

Ya que no es un secreto que la producción La Casa de los Famosos se da a la tarea de reclutar personalidades polémicas a fin de crear un ambiente tenso que atrape la atención del público, pero sobre todo, que soporten los habitantes.

Laura Flores (Agencia México)

¿Laura Flores disfrutó del drama de MasterChef Celebrity?

Por ello, Laura Flores recuerda que hace un año participó en el reality culinario MasterChef Celebrity de TV Azteca, donde el drama la superó.

“No me gustó el drama”, se sinceró Laura Flores con la periodista de 56 años de edad, así como explica que desde el nacimiento de su hijo sufre depresión y por ende toma antidepresivos, condición que la hace más sensible ante situaciones.

Por ello, cuando el chef Herrera criticaba sus albondigas, Laura Flores se sentía fatal. “Era mucha tensión. A mí me ofendía horrible, pero él estaba en su personaje y yo no aguantaba nada, entonces me sentía triste”, admite.

Y deja claro que no es fácil ser parte de un reality show: “Tienes que aprender que no te puedes tomar las cosas tan personales, pero los realitys son así, la idea es hacer una carnicería humana, la gente quiere show, quiere ver drama”.

Consciente de ello, Laura Flores dice que se dejó ganar ya que no aguantó las malas críticas. Palabras que hoy hacen que la audiencia se pregunte si la actriz soportará el ambiente de La Casa de los Famosos.

Será cuestión de días para descubrir si la famosa será parte del show de Telemundo, donde dice sería mediadora de conflictos y quizá saldría rápido ya que al primer insulto se retiraría.