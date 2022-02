Mediante su cuenta de Instagram, Laura Bozzo se burla del desfile de Kunno, el famoso tiktoker que incursionó en el mundo de la moda el año pasado.

Verás, sin temor a posibles ataques de parte de fans del influencer, Laura Bozzo publicó en sus historias un video de Kunno luciéndose en una pasarela del New York Fashion Week.

Grabación a la que agregó su voz. A la entrada de Kunno, se escucha a Laura Bozzo decir: “¡Qué pase la ridícula!, adelante. ¿Quién la maquilló? ¿Qué es eso? Esta no parece pandillera, parece teibolera”.

Aunque el video se publicó desde hace varias horas, Kunno parece no estar al tanto ya que el tiktoker no ha comentando al respecto.

Destrozan llegada de Kunno al New York Fashion Week

Laura Bozzo no es la única persona que se está burlando de la llegada de Kunno al New York Fashion Week, evento que tuvo lugar en septiembre de 2021.

Desde el momento en que Kunno asistió al Met Gala 2021 donde modeló diseños de Paris Rodríguez, las críticas le llovieron.

Sobre todo porque varios cibernautas consideraron que Kunno adoptó una personalidad prepotente a la hora de modelar, así como exageró su caminata.

Por si fuera poco, se aseguró que Kunno empujó a una diseñadora en este importante evento, esto para quitarla de su camino y colocarse frente a la cámara.

Kunno rompe vergonzoso récord en YouTube (@papikunno / Instagram)

Por lo que las redes sociales se inundaron de comentarios negativos hacia la participación de Kunno en la Semana de la Moda en Nueva York.

“No entiendo porque le dan plataforma a un tipo tan nefasto”, “¿Cómo es que consideran a Kunno para eventos tan importantes como lo es la Met Gala, es literalmente una falta de respeto”, fueron algunos de los comentarios.

Comentarios que Kunno ignoró pues prefirió enfocarse en lo positivo por lo que agradeció que uno de sus sueños se volviera realidad así como aseguró que en ningún momento empujó a la diseñadora pues todo fue un error.

“Qué empujé a la diseñadora, qué no la respeté, y que no sé qué. De verdad es impresionante como es que no tienen nada qué hacer”, reprobó un muy indignado tiktoker.