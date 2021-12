Laura Bozzo se burló la ficha roja de la Interpol, confesó la famosa sobre su primera reacción a la orden de aprehensión en su contra.

Tras la última orden del juez que juega a su favor, Laura Bozzo ha vuelto a la polémica al hablar sobre cómo vivió su proceso legal escondida.

Asimismo, Laura Bozzo explicó el mal manejo de sus contadores, a quienes culpó de ser perseguida por el SAT durante meses.

Laura Bozzo dice que se burló de la ficha roja de la Interpol porque pensó era falsa

Laura Bozzo ha dicho haber estado deprimida por sus problemas legales; no obstante, ahora revela que se burló de la ficha roja emitida por la Interpol en su contra.

Tras meses prófuga de la justicia, Laura Bozzo reapareció en medios de comunicación para contar su verdad.

Al respecto, Laura Bozzo reiteró su inocencia y dijo que fueron sus contadores quienes la metieron en problemas fiscales.

El pasado 28 de septiembre, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), emitió la ficha roja contra Laura Bozzo.

Esto, para que la peruana fuera buscada en 195 países y, así, llegara a la cárcel.

Tal como lo dicta la ley, Laura Bozzo fue notificada sobre la orden de la Interpol. En cuanto recibió la noticia, ella no habría hecho más que reír y burlarse.

“Cuando vi lo de la Interpol me reí, te lo digo sinceramente, porque pensé: ‘¿Qué pendejada es esta?’”, reveló Laura Bozzo.

Por otra parte, Laura Bozzo se sinceró sobre su decisión de darse a la fuga luego de que la Interpol emitiera la ficha roja en su contra.

A decir de Laura Bozzo, todo fue un “show mediático” en el que ella no estaba dispuesta a participar.

“Yo no iba a participar en un show de este tipo. Los shows los elijo yo”, remarcó la polémica Laura Bozzo.

Laura Bozzo se escondió de la justicia en los “lugares más humildes”

Laura Bozzo, por deudas fiscales millonarias, huyó de la justicia mexicana para evitar pisar la cárcel. Para esconderse, habría viajado a lugares muy humildes.

Más adelante en la entrevista, Laura Bozzo dio pocos detalles sobre su paradero en los últimos meses.

De acuerdo con la confesión de Laura Bozzo, ella “estaba protegida por la gente más pobre”.

“Me siento más protegida en los lugares más peligrosos”, dijo Laura Bozzo sobre el lugar que le sirvió como escondite.

La razón de Laura Bozzo por la que prefirió huir de la justicia, está relacionada con su desgastado estado de salud .

Para Laura Bozzo, entrar a la cárcel significaba una sentencia de muerte, pues padece “depresión clínica diagnosticada” y otras enfermedades de especial cuidado.

De hecho, según recordó la misma Laura Bozzo, durante su tiempo prófuga jugó videojuegos que la ayudaban a controlar su ansiedad .

El acuerdo entre Laura Bozzo y el SAT que suspendió la orden de aprehensión

Laura Bozzo llegó -y pagó- una serie de acuerdos para evitar entrar a la cárcel por delitos ante el SAT.

Según contó Laura Bozzo en la entrevista, tuvo que liquidar un pago de 2.6 millones de pesos para cancelar la orden de aprehensión.

La deuda fiscal por la que se acusó a Laura Bozzo, ascendía a 13 millones de pesos .

Finalmente, Laura Bozzo reiteró que fue su cuerpo de abogados quien tuvo la culpa del desastre fiscal.

Pues, dado que Laura Bozzo desconoce su contabilidad, confió a ojos cerrados en los expertos.

“Me metió en un problema la gente en la que yo confiaba. (...) Todo lo que he ganado lo he perdido por no estar ocupada en mis finanzas”, acusó la famosa.