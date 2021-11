La presentadora de televisión, Laura Cecilia Bozzo celebró este lunes la suspensión definitiva de su orden de captura.

Por medio de un comunicado, que la oriunda de Perú festejó el acontecimiento, en el cual reconoció a su abogado Diego Ruiz Durán y a su equipo frenar el ejercicio jurídico en el cual se imputaba el delito por evasión de impuestos.

“El día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez”. Laura Bozzo

Laura Bozzo también agregó que daría una conferencia de prensa y una exclusiva al conductor Ciro Gómez Leyva, de Imagen Noticias, para presentar su caso.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram)

Laura Bozzo: “He pasado por momentos tan dolorosos”

Por si fuera poco, Laura Bozzo también compartió un video por medio de su cuenta de Instagram, en el cual expresa que las gracias a sus seguidores por acompañarla en momentos difíciles.

“Antes que nada decirles que los he extrañado con mi alma. He pasado por momento tan dolorosos que ni se pueden imaginar, pero gracias a Dios hoy salió la resolución definitiva de mi orden de captura”, expresó.

En el video, que dura aproximadamente dos minutos, Laura Bozzo explica que cumplió con todos los requisitos y el pago que el juez de control le pidió para poder ser liberada del ejercicio jurídico.

De igual manera, agradeció a la justicia mexicana y reiteró su reconocimiento a Diego Ruiz Durán, abogado penalista, y su equipo por haberla ayudado en esta situación.

“Gracias a mi abogado dorado, Diego Ruiz Durán que ha estado conmigo en todo momento y su equipo, de verdad, los mejores de México, que Dios me los bendiga”, dijo la conductora.

Laura Bozzo promete limpiar su nombre y regresar a la televisión nacional

Finalmente, la también abogada Laura Bozzo prometió limpiar su nombre de la “campaña de difamación” que se ha hecho en su contra.

“Cualquier aclaración del tema, lo vamos a demostrar con pruebas, con evidencias. Porque como digo “papelito habla””, afirmó.

De igual manera, la nacionalizada mexicana prometió regresar a la televisión mexicana con el programa “Laura en América”, el cual dijo tendría una versión más moderna gracias al auge de redes sociales como son Facebook y Twitter.

“Prometo regresar, pero con lo que es el programa original, con las redes sociales. Pero también con lo que me distinguió, el apoyo social”.

“Yo no soy estrella de televisión, soy una persona cercana a la gente y me dan la fuerza para combatir esa depresión que he vivido en mi vida”, concluyó.