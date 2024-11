Coco Máxima está feliz de que Irina Baeva no regresara con Gabriel Soto porque ella vio cómo la trataba

Coco Máxima está contenta por Irina Baeva, quien dicen ya olvidó a Gabriel Soto con el empresario Giovanni Medina.

Romance que Coco Máxima no puede confirmar, pero que celebra ya que no quiere que Irina Baeva -de 32 años de edad- regrese con Gabriel Soto -de 49 años de edad-.

La razón es simple: la actriz vio como su amiga sufría maltratos de parte de su pareja.

En un breve encuentro con la prensa, Coco Máxima se enteró que Irina Baeva se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Gabriel Soto.

Aunque asegura son muy amigas, Coco Máxima se sorprendió al escuchar que la exnovia de Gabriel Soto, Irina Baeva, estaría saliendo con Giovanni Medina -de 34 años de edad-.

Asegurando que desconocía la relación, celebró que la actriz rusa esté con otro hombre que no sea su expareja ya que no le gustaba como Gabriel Soto la trataba.

“No me ha contado. Estoy muy contenta que no haya regresado con Gabriel, sean chismes o no, no me gustaba el trato que tenía con ella y luego como terminaron y como mintió y como desmintió”

Coco Máxima