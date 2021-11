Laura Bozzo dice que regresará “más fuerte” por el cariño de sus fans. La conductora peruana sorprendió a sus seguidores al compartir dos publicaciones en su cuenta de Instagram.

A tres meses de no estar presente en las redes sociales, Laura Bozzo reveló que regresará con todo con su programa y está dispuesta a seguir ayudando a las personas.

En su mensaje Laura Bozzo reconoció que estos meses le sirvieron para darse cuenta de sus errores y entender que la misión de su vida es poder ayudar a otras personas.

A casi dos semanas de haber retomado sus redes sociales, Laura Bozzo compartió dos publicaciones en su cuenta de Instagram en donde reveló que el cariño de sus fans la harán regresar más fuerte.

Laura Bozzo puntualizó que estos meses alejada la hicieron reflexionar sobre su propósito en la vida, el cual había perdido en el último tiempo.

En su primera publicación Laura Bozzo destacó que cuando se encuentra deprimida se acuerda de todos los lugares que visitó en México para ayudar a las personas.

“Cuando me levanto deprimida y no quiero salir de la cama con todo lo que me toco sufrir🥲me acuerdo de las brigadas de Laura recorriendo México a los lugares más humildes y remotos donde les equipábamos salones de cómputo para los jóvenes”

En su mensaje Laura Bozzo señaló que el amor se demuestra con obras y es algo que ha realizado a lo largo de su carrera.

Laura Bozzo señaló que en los últimos años había perdido su camino, pero estos meses aprendió que su misión en la vida es ayudar a las personas.

En ese sentido, Laura Bozzo destacó que piensa regresar con todo con su programa y de esta manera retomar el trabajo que había realizado.

“En los últimos años me desvíe de ese camino y estos meses me enseñaron que esa es mi misión y aprendí que cuando me muera eso es lo único que me llevaré por eso regresaré con todo con mi programa y me dedicaré con todo a retomar esa ayuda”

Laura Bozzo