Laura Bozzo dice que reaparecerá para limpiar su nombre y promete que pronto realizará una transmisión en vivo para poder aclarar todas las dudas de sus seguidores.

Tras casi tres meses de ausencia de las redes sociales, Laura Bozzo retomó su cuenta de Instagram y aseguró que sus contadores la estafaron y ahora perdió todo el dinero que había ganado con su trabajo pero no se encuentra en quiebra.

En su mensaje, Laura Bozzo prometió que regresará a la televisión y esta vez hará todo bien pues ya no confiará en las personas que no son las indicadas.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram )

Laura Bozzo asegura que nunca cometió ningún delito y que fue estafada por sus contadores

Luego de haber cambiado su foto de perfil, Laura Bozzo retomó su cuenta de Instagram donde compartió un extenso mensaje donde reveló que está lista para limpiar su nombre.

Laura Bozzo puntualizó que nunca evadió los impuestos y que los problemas legales que tiene es por culpa de unos contadores que la estafaron.

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedara limpio jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable” Laura Bozzo

En su publicación de Instagram Laura Bozzo aseguró que jamás vendió una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria y destacó que pronto se solucionará su situación legal pues no ha cometido ningún delito fiscal.

Laura Bozzo pidió disculpas a sus seguidores por ser irresponsable. Sin embargo la conductora peruana confesó que estos tres meses que ha estado fuera ha sido una total pesadilla.

En su mensaje Laura Bozzo destacó que confía en las autoridades y sabe que Dios no le va a soltar la mano en estos difíciles momentos.

“Estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano” Laura Bozzo

Laura Bozzo dice que reaparecerá para limpiar su nombre (@laurabozzo_of / Instagram )

Laura Bozzo ya aprendió la lección y lamenta no haber seguido el consejo de su mamá de ahorrar dinero y no gastarlo en frivolidades

Laura Bozzo aseguró que los mexicanos la educaron y aunque es inmadura nunca evadiría impuestos y señaló que le duele haber confiado en las personas incorrectas.

“Lamento mucho esta situación, pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes haber confiado en traidores pero aprendí mi lección” Laura Bozzo

La conductora peruana aprovecho su mensaje para señalar que ya aprendió la lección e incluso recordó que su mamá siempre le pedía que debía ahorrar y no gastar su dinero en cosas frívolas.

Con una foto con sus padres, Laura Bozzo les pidió perdón por confiar en traidores y aseguró que extraña mucho a sus progenitores.

“Mamá recuerdo que me decías que no hablara con el hígado y que tenía que no confiar en nadie que debía ahorrar y no gastar en carteras y frivolidades perdón tenías razón los extraño mucho” Laura Bozzo

Laura Bozzo ¿regresará a Tv Azteca? (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro)

Laura Bozzo asegura que sus acciones hablan por ella

En su publicación de Instagram Laura Bozzo aseguró que sus acciones hablan por ella y compartió algunas de las campañas que realizó en México.

“A mi público les digo mis obras hablan por mi cientos de operaciones campañas como las brigadas de Laura en lugares remotos, 53 niñas recuperadas de trata la operación de las siamesas que recorrieron todos los medios hablan por mí y del amor que le tengo a México mi país” Laura Bozzo

Laura Bozzo puntualizó que no es ninguna ladrona. Aunque la conductora señaló que perdió todo, afortunadamente cuenta con las propiedades que le heredaron sus padres.

En su mensaje Laura Bozzo advirtió que pronto volverá a la televisión y prometió que en esta ocasión lo hará todo bien.

“Pronto esto se aclarará si hubiera sido ladrona no estaría así y no estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes papás me dejaron lo que gane lo perdí todo pero tengo talento y volveré a trabajar prometo esta vez hacer todo bien y no confiar en nadie es que solo sirvo para la tele es mi vida” Laura Bozzo

Sobre el apoyo que ha recibido, Laura Bozzo se mostró muy agradecida y reveló que sufre de depresión, pero no se dejará vencer.

“Gracias a todos los que me apoyan los amo a los que perdieron todo por el COVID les digo no pierdan la esperanza ni la Fe en Dios si se puede yo sufro de depresión es horrible, pero soy guerrera aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando” Laura Bozzo

Por último Laura Bozzo prometió hacer una transmisión en vivo para aclarar todas las dudas que tienen sus seguidores.

“Pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas si Dios está conmigo quien contra mi” Laura Bozzo