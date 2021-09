Latin Lover revela que tiene Covid-19: “Dios quiera que mi familia esté bien”

El ex luchador Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como ‘Latin Lover’, anunció una mala noticia en redes sociales: dio positivo a Covid-19.

El sábado 4 de septiembre, en su cuenta de Instagram, ‘Latin Lover’ publicó una foto en la que se le mira pensativo, mientras está sentado en un gimnasio.

Junto a la imagen, ‘Latin Lover’ colocó un texto en el que se mostró preocupado por su familia y las personas con las que ha convivido en los últimos días.

‘Latin Lover’ inició su mensaje informando que tras dar positivo al nuevo coronavirus, se mantendrá en confinamiento, como lo recomiendan autoridades y especialistas.

Asimismo, añadió unas palabras con las que dejó entrever que el Covid-19 le ha provocado síntomas que le han hecho pasar momentos difíciles.

“Sin darle tantas vueltas a esto les informo que di positivo a COVID. Por tal motivo estaré aislado un tiempo en casa, ojalá y no me pegue más fuerte de lo que hasta ahora me ha pegado!”