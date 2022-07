Alex Kaffie reveló en el programa ‘Sale el Sol’ que denunció a Las Perdidas por amenazas, ahoras las influencers le respondieron y una de ellas le mandó a decir que se lleva y no se aguanta.

El pleito comenzó cuando Las Perdidas se quejaron de la actitud de Lorena Herrera durante la marcha gay de Mérida.

La actriz se ha negado a dar su opinión sobre las palabras de las también cantantes y durante una cápsula en ‘Sale el Sol’, Alex Kaffie celebró que Lorena Herrera no hablara de ellas y las llamó ‘piojas’.

Como era de esperarse, los fans de Las Perdidas les informaron de las palabras de Alex Kaffie y arremetieron contra él.

Además, aseguraron que en algún momento se iban a encontrar y dieron a entender que estarían dispuesta a todo por defenderse.

Posteriormente, Alex Kaffie informó que había denunciado a Las Perdidas porque estaba recibiendo llamadas amenazantes de los fans de las influencers.

Las Perdidas responden a la denuncia de Alex Kaffie

Wendy Guevara y Paola Suárez han manejado el tema con cautela, pues al ser un tema legal, no pueden dar detalles de los hechos.

Fans de Las Perdidas hicieron un video donde recopilaron su opinión en un TikTok, donde se escucha decir a Wendy Guevara que el caso ya están en manos de los abogados de la agencia que las representa.

“Todo eso se arregla en los tribunales, vamos a dejar que todo proceda. No puedo hablar del tema, solo les puedo decir que ya nos estamos encargando del tema con un abogado allá en México, por parte de la empresa donde trabajamos” Wendy Guevara

Paola Suárez también tocó el tema y dijo: “Pues ya, puso su queja allá en el ministerio, se llevan y no se aguantan, pero cuando ven ahora sí el terror, ha de haber dicho, no, ahorita la Wendy me va partir mi...hay que saber que si te vas a llevar, te vas aguantar”.

Alex Kaffie denunció a Las Perdidas por amenazas (Instagram)

También dijo que Alex Kaffie ya había tenido problemas con personalidades del espectáculo por la forma como se expresa de ellos.

“Pues ahora que Wendy y Kimberly le cantaron su precio, pues ahora sí se asustó y ahora fue a poner la queja” dijo Paola sobre la pelea con Alex Kaffie.

Paola Suárez aclaró que quienes habían arremetido contra Alex Kaffie fueron KImberly Irene y Wendy Guevara, pero manifestó que siempre apoyará a sus amigas.

“La gordita ya tiene miedo de que le vaya a pasar algo (...) si se van a llevar, se van aguantar” finalizó Paola sobre el caso.

Alex Kaffie ya no ha dado detalles de la demanda contra Las Perdidas, pero Lorena Herrera se alegró de que las haya denunciado por amenazas.