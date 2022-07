Alex Kaffie se tomó muy en serio las advertencias de Las Perdidas y teme por su vida, por lo que informó que denunció a las influencers por amenazas.

Todo comenzó cuando Wendy Guevara y Kimberly Irene hablaron de Lorena Herrera, pues la acusaron de no querer compartir el camerino en la Marcha Gay de Mérida.

Las Perdidas también contaron que Lorena Herrera se encerró en su camioneta y no quiso fotografiarse con sus fans.

Varios medios han cuestionado a la cantante sobre lo dicho por las influencers, pero ella no le toma importancia.

¿Y Alex Kaffie qué? Pues resulta que durante le programa ‘Sale el Sol’, pasaron una cápsula donde Lorena Herrera se negaba a hablar de Las Perdidas.

Al finalizar la nota, Alex Kaffie llamó ‘piojas’ a Las Perdidas: “Hace bien, para qué regalarle de su luz a esas piojas”

Los comentarios del conductor llegaron hasta los oídos de las influencers y le mandaron un contundente mensaje a Alex Kaffie.

“Nos vamos a encontrar, pues sabes que si te demandan nada más pagas ‘poquis’ y ya” dijo Wendy Guevara sobre las amenazas al conductor.

Las palabras de Las Perdidas le llegaron a Alex Kaffie y dijo en el programa ‘Sale el Sol’ que había recibido amenazas, por lo que había decidido denunciar.

Mencionó que él solo había defendido a Lorena Herrera, pues tenía varios años de carrera y que ignoraba quiénes eran Las Perdidas.

“Estas mujeres subieron un video en sus redes sociales donde decían que el día que me vieran me iban a desollar, entonces me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes, no sé cómo conseguirían mi teléfono”

Alex Kaffie