Larry Hernández le recuerda el pasado con su papá a su madre, haciendo hincapié a golpes

Larry Hernández le recordó el pasado a su mamá con su papá, Lorenzo Hernández , haciendo hincapié en posibles golpes que habría recibo por parte de este.

En historias de Instagram, Larry Hernández mostró la espalda de su esposa Kenia con marcas, que darían hincapié para que este recordará el pasado de sus padres.

Mediante un video, Larry Hernández mostró la espalda de su esposa Kenia, quien tendría marcas por un tratamiento con ventosas, las cuales parecen moretones.

Sin embargo, estas dieron pie a que Larry Hernández le recordara a su mamá, Manuela Sánchez , (en forma de juego), el pasado que tuvo que pasar alado de su padre, Lorenzo Hernández.

Mientras Larry Hernández se dedicaba a molestar a su mamá, esta le replicaba que “Sí me amargas mi desayuno, es más, yo ni quiero oír el pasado”.

A su vez Kenia intervino y le dijo que el pasado no se mencionaba por qué uno ya está “un paso adelante”.

Aunque se desconoce si su papá golpeó a su madre, se sabe que Lorenzo Hernández habría abandonado al cantante desde muy pequeño.

Fue en 2015, que el padre de Larry Hernández apareció frente a las cámaras mostrando el interés que sentía porque se demostrara la inocencia del cantante.

Y es que, en aquella época, Larry Hernández habría sido detenido bajo presunto secuestro y un hombre después de una presentación en Carolina del Sur.

Ante la situación, Lorenzo Hernández apareció señalando la inocencia del cantante.

El cantante ha platicado que su mamá le ocultó que la persona con la se casó no era su papá, mientras este se pasó parte de su infancia averiguando quién era su verdadero padre.

“A los 12 años o 13... escuchaba que decían cállense que ahí viene Larry y yo me hacía pendejo como que no escuchaba, y oía de que yo tenía otro papá. A los 16 todavía no tenía el valor de preguntarle a mi mamá, pero a los 17 le dije que me quería ir a Estados Unidos a estudiar y ahí me dijo”.

Larry Hernández, cantante.