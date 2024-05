A varios días de haber sido exhibido maltratando a uno de sus empleados, Larry Hernández, de 47 años de edad, aprendió a la mala que eso no se hace.

Y es que, la funada parece haber sido tan grande, que Larry Hernández prefirió salir a pedir perdón.

¿Cómo ha reaccionado el público? Todo parece indicar que Larry Hernández podrá seguir disfrutando de las mieles del éxito tras su disculpa.

Fue a mediados de mayo cuando comenzó a circular en redes sociales un video en el que se ve a Larry Hernández haciéndole una señal obscena a uno de sus trabajadores.

Esto sucedió luego que Larry Hernández solicitara un micrófono con pedestal a su equipo, pues insistió en tocar el acordeón, aunque no estaba previsto.

El cantante de regional mexicano se puso más intenso al notar que el micrófono que le facilitaron no servía, por lo que se desquitó con su asistente mostrándole la señal obscena.

VIDEO: Larry Hernández le pinta dedo a asistente porque el micrófono no servía

El video que muestra esta reprobable escena provocó que los internautas se lanzaran contra Larry Hernández de tal manera, que el cantante terminó entendiendo que era hora de disculparse.

Para hacerlo, Larry Hernández ocupó su cuenta de Instagram y de Facebook, donde el cantante comenzó adjudicando su conducta a su carácter impulsivo.

Damas y caballeros buenos días a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago He fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso.

Larry Hernández