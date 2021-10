Lalo Mora y sus manoseos inspiran canción

Aunque a Lalo Mora, de 74 años de edad, le gustaría que las críticas y ataques en su contra cesaran pues ya se disculpó por haber manoseado a una de sus fans, el cantante continúa en el ojo del huracán.

Gente no perdona que Lalo Mora acose a las mujeres que se la acercan para pedirle una fotografía, por lo que le ha modo de burla le han compuesto una canción.

A través de redes sociales circula la nueva versión de la canción “Que la dejen ir al baile sola” de Lalo Mora y su grupo peregrino.

La letra fue modificada por “alguien” que pretende evidenciar aún más el acoso sexual del veterano cantante.

View this post on Instagram

“No la dejen ir al baile sola, solita y sola, No la dejen ir al baile sola porque Lalo Mora la querrá besuquear. No la dejen ir al baile sola, solita y sola porque Lalo Mora la querrá manosear. Todos los sábados pasa lo mismo, se toma fotos con todas sus fans, pero a algunas las besa en la boca, es mano larga y no quiere cambiar”.

Componen canción a Lalo Mora