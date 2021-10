Carmen Salinas dice que Lalo Mora está enfermo por acosar a una fan

Lalo Mora se encuentra en medio de la polémica, luego de que se difundió un video en donde mete la mano en los senos de una de sus fans. De inmediato recibió un sinfín de críticas, incluida la de Carmen Salinas.

No es la primera vez que Lalo Mora es exhibido por tocamientos indebidos, por eso Carmen Salinas no dudo en señalar que está enfermo por hacer esas acciones con sus seguidoras.

En entrevista con el programa Hoy, Carmen Salinas habló sobre el video de Lalo Mora y se mostró sumamente molesta con sus acciones.

De manera contundente, Carmen Salinas le mandó un mensaje a Lalo Mora a quién lo tachó de ser una basura por meterle la mano a una muchacha que se la había acercado.

“Oiga señor Lalo Mora, es usted una basura. Ahora si voy a opinar, no opino, pero si opino ahora porque me dio mucho coraje, una muchachita que le metía la mano en el seno”

Visiblemente molesta, Carmen Salinas destacó que Lalo Mora es un cochino por andar manoseando a las mujeres que se le acercan para pedirle una fotografía.

Carmen Salinas destacó que como abuelita le da rabia pensar que sus nietas puedan estar expuestas a un patán como él.

“Si se lo digo y se lo digo de frente, porque soy madre y soy abuelita. Tengo seis nietas y pensar en que un patán como usted llegará a meterles mano, me da una rabia”

En su video, Carmen Salinas destacó que las mujeres se acercan con la intención de conseguir una fotografía y se encuentran con un “patán mugroso”.

Carmen Salinas señaló que nunca había visto que un compañero del medio artístico cometiera esos actos contra sus seguidores.

En ese sentido Carmen Salinas tacho de enfermo a Lalo Mora, pues considero que son cochinadas sus acciones.

“Yo no veo que hagan eso mis compañeros los demás cantantes que hagan. Todos mis compañeros yo no los he visto que hagan esas cochinadas. Quien hace eso, está usted enfermo”

Carmen Salinas