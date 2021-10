Hija de Lalo Mora habla sobre el escándalo de su padre: “¿Para qué se arriman, si ya lo conocen?”

Lalo Mora, el cantante de corridos conocido como ‘El Rey de Mil Coronas’, se mantiene en silencio ante el video viral que lo exhibe tocando el seno de una fan sin consentimiento.

Quien sí se ha manifestado sobre el asunto, que ha generado repudio e indignación en redes sociales, es Aurora Mora Lozano, hija de Lalo Mora.

¿Defendió a su papá?, ¿aceptó que Lalo Mora cometió un error? Las palabras de la mujer, lejos de calmar la situación, han provocado decepción y más repudio entre los internautas.

Aurora Mora Lozano concedió una entrevista telefónica al canal Multimedios, en la que reconoció que su padre se equivocó al manosear a la fan que le pidió una foto:

“Pero ¿qué hacemos? ...Yo lo sé, no hay palabras, o sea, la cagó pues qué…”

Si la hija de Lalo Mora hubiera cortado su declaración hasta ahí, quizá el enojo del público habría disminuído, sin embargo, Aurora continuó, intentando justificar a su padre:

Ante ello, la conductora del programa destacó que lo preocupante del asunto es que Lalo Mora ha vivido entre mujeres, pero eso no le ha servido para tratarlas dignamente:

Los conductores también señalaron que ‘El Rey de Mil Coronas’ se había comprometido con Multimedios a darles una entrevista para dar su versión de los hechos.

Sin embargo, al final Lalo Mora “no llegó” y dejó esperando a los reporteros por horas, sin avisarles que se había arrepentido.

Más tarde, indicaron, se justificó vía telefónica, afirmando que tenía mucho trabajo, pues había estado grabando un video con el grupo ‘Los Rojos’.

▶ "Para qué se arriman, si ya lo conocen"; hija de Lalo Mora acepta error de su padre. No es la primera vez que el artista regiomontano realiza estos actos, abusando de su figura como cantante e invadiendo la intimidad de las mujeres que asisten a sus conciertos. pic.twitter.com/loGFnXJLjx

En tanto, los usuarios de redes sociales se mostraron más molestos y decepcionados por las declaraciones de Aurora, intentado justificar a Lalo Mora:

“Para qué se arriman, si ya lo conocen”; hija de Lalo Mora Si esto lo dice la hija, entoces ella ni su hermana se le arriman para que no las toque a ellas??(mmm) Porque son mujeres y el Don Juan se ve que no tiene frenos no creo que se los ponga cuando se le arriman las hijas”

@Yessymdz21Yessy