Lalo Mora, el reconocido ‘Rey de mil Coronas’, deja ver que no aprendió nada sobre el acoso a sus fans, pues dice que ya no tendrá contacto con ellas para evitar tocamientos y porque “su vieja” se enoja.

Más allá de su música en el regional mexicano, la generación actual está al tanto de Lalo Mora -de 77 años de edad- por los tocamientos que hace a sus fans cuando estas se acercan a pedirle una fotografía.

Y es que más allá de que Lalo Mora reconozca sus acciones, incluso culpó a sus fans por ‘provocarlo’ para tocarlas y argumentó que lo evitará para no tener problemas con “su vieja”.

Lalo Mora evitará tocamientos a sus fans alejándose de ellas y para no tener problemas con “su vieja”

El ‘Rey de mil Coronas’, Lalo Mora, habló de la participación musical que tendrá con Los Tigres del Norte en Palomazo Norteño, pero este tema se opacó cuando decidió no asumir su responsabilidad ante los tocamientos a sus fans.

A través de una entrevista exclusiva con Sale el Sol, Lalo Mora fue cuestionado sobre sus polémicas, pues en varios videos ha sido captado haciendo tocamientos a sus fans.

Lalo Mora, cantante. (@lalomoraoficial)

Y es que realmente más allá de que la nueva generación conozca a Lalo Mora por su música, es ubicado por ser mano larga con sus fanáticas quiénes se acercan a una foto con el artista.

Ante ello, todo pintaba bien con Lalo Mora diciendo que no volvería tener estas acciones, pero luego argumentó que será porque ya buscará ya no acercarse a sus fans.

Además, el ‘Rey de mil Coronas’ señaló que evitará los acercamientos porque además tuvo problemas con “su vieja”.

“Ahora ya me evito esas cosas porque se enoja mi vieja y se enojan las amistades”. Lalo Mora, cantante.

Lalo Mora le echa la culpa a sus fans por los tocamientos, “están bonitas”

Lalo Mora no solo dijo que ya no tocará a sus fans lográndolo con ya no darles fotos, pero no fue todo, sino que también argumentó que la culpa es de ellas por su belleza.

El cantante explicó que sus fans “están bonitas” lo que lo lleva a tener tocamientos hacia ellas cuando le piden una fotografía luego de sus conciertos.

Además, Lalo Mora señaló que ellas son las que “se arriman” para las fotos, como si se viene orilla a tocarlas bajo estos argumentos.