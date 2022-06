Lalo Mora aseguró que no se roba el agua en Nuevo Léon, tras filtrarse que autoridades del estado revisaron una de sus propiedades por el presunto abastecimiento del líquido vital con tomas clandestinas.

Nuevo León vive una de sus peores crisis por la escasez de agua, lo que ha llevado un estricto racionamiento del líquido vital para que los ciudadanos puedan al menos satisfacer sus necesidades básicas.

En ese marco, las autoridades han detectado tomas clandestinas de agua para abastecer a propiedades de artistas y particulares. Una de ellas, según las filtraciones, pertenecería a Lalo Mora.

Lalo Mora, vocalistas de 'Los Herederos de Nuevo León' (@lalomoraelreydemilcoronas / Instagram)

Lalo Mora: “Yo tengo agua, pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo”

Ante la indignación que provocó esta información, Lalo Mora invitó a reporteros de Telediario para visitar uno de sus ranchos ubicado en el municipio de China, Nuevo León.

Lalo Mora fue categórico al asegurar que su propiedad, de 600 hectáreas, no se abastece con agua robada y sostener que el agua que tiene le llegó por gracia divina:

“Me preguntaba ayer una muchacha ‘don Lalo ¿Cómo es posible que se esté robando el agua? Y le digo, no mamita, que voy a estar haciendo eso, yo tengo agua, pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo” Lalo Mora, cantante

Lalo Mora muestra uno de sus ranchos (@TeleritmoTv / Twitter )

Lalo Mora dice que se bañó con botes de agua, pero reconoce que tiene presas

Durante el recorrido que Lalo Mora les ofreció, los reporteros dijeron haber encontrado pequeños depósitos donde se almacenaba agua, la mayoría de ellos vacíos por la sequía.

Otros embalses, según los periodistas, contenían agua de lluvia y unos más parecían haberse formado de manera natural.

Ante ello, Lalo Mora comentó a los reporteros que él como muchos otros ciudadanos de Nuevo León, han tenido que adaptarse a la falta de agua:

“Y es más, allá en la 21 en Guadalupe , ahí vivo yo, me bañé con vaso… con botes, entonces no tengo porque hacer eso [robar agua]” Lalo Mora, cantante

No obstante, Lalo Mora reconoció que tiene presas de agua, aunque aseguró que son abastecidas, no con tomas clandestinas, sino con agua de lluvia:

“Que Lalo Mora el cantante y no sé qué más, pero yo no soy así, y no voy a hacer eso (robar agua), por eso tengo mis presas yo, está agua es de lluvia, está hasta oscura por la hoja del monte, acarreo de basura” Lalo Mora, cantante

Lalo Mora, cantante. (@lalomoraelreydemilcoronas / Instagram)

Lalo Mora invita a Samuel García a sus ranchos para verificar que no hay tomas clandestinas de agua

Lalo Mora puntualizó que su rancho está lejos de la presa y del acueducto donde las autoridades dijeron haber encontrado tomas clandestinas de agua:

“Pero que tomen en cuenta y que quede muy claro, que estoy a tres kilómetros de la presa El Cuchillo y yo de lo ductos, ni estoy a la orilla del acueducto que conducen el agua a mi Monterrey querido, y si estuviera no lo haría” Lalo Mora, cantante

Ante ello, Lalo Mora reiteró que no se roba el agua e invitó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a visitar sus propiedades para que verifique con sus propios ojos que no tiene tomas calndestinas de agua:

“Yo conozco a Samuel (García) poquito, no tengo amistad con él, pero me gustaría que viniera a mi rancho, yo lo invito a que investigue mi presa y si quiere para él el venero que lo busque por debajo de la tierra porque yo no tengo ducto como te repito, y un abrazo para él” Lalo Mora, cantante