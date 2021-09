Laisha Wilkins pide a Ana Elizabeth García investigar el verdadero nombre de AMLO

México.- La actriz Laisha Wilkins pidió a la directora de redes de Presidencia y encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras” en las conferencias mañaneras, Ana Elizabeth García, que investigue el verdadero nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Laisha Wilkin hizo referencia a que supuestamente Andrés Manuel López Obrador no se llama así, sino Manuel Andrés López Obrador.

Desde hace años ha surgido el rumor de que Andrés Manuel López Obrador no se llama así, sino que invistió su nombre por Andrés Manuel López Obrador.

Esto porque supuestamente el acrónimo sería MALO, en lugar de AMLO.

Laisha Wilkins pidió a la directora de redes de Presidencia, Ana Elizabeth García, investigar su nombre para la sección “Quién es quién en las mentiras”, donde supuestamente “desmienten” medios, pero con versiones del gobierno.

La actriz Laisha Wilkins ya tuvo una mención en la sección de las conferencias mañaneras “Quién es quién en las mentiras”.

El pasado 2 de septiembre Ana Elizabeth García la exhibió, entre otras personas con una cuenta de Twitter, por difundir noticias falsas sobre el Gas Bienestar.

Laisha Wilkins se burló en un primer tuit de su aparición en la conferencia mañanera.

Posteriormente, en otra publicación, aseguró que ella no comparte noticias falsas y nadie le paga para atacar a su gobierno.

Laisha Wilkins dijo que todas la críticas que realiza al gobierno lo hace por cuenta propia y porque ama a su país.

“Sí quiero aclarar señor presidente AMLO, que mi voz es ciudadana, que yo no comparto fakenews, que nadie me paga ni da línea para defender y amar a mi país, que lo he hecho siempre y que lo seguiré haciendo”.

LAISHA WILKINS