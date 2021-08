Laisha Wilkins se burla de López-Gatell y sus afirmaciones anticapitalistas

México.- La actriz Laisha Wilkins se burló de Hugo López-Gatell por asegurar que la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 se trata únicamente de mercadotecnia.

A través de redes sociales, Laisha Wilkins retomo un artículo científico citando la recomendación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos.

No obstante, Laisha Wilkins aprovecho dicho artículo para burlarse de López-Gatell y sus afirmaciones anticapitalistas.

A manera de sarcasmo, la actriz Laisha Wilkins se refiere al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, López-Gatell como “nuestro científico mexicano”.

Haciendo mención a las afirmaciones anticapitalistas de López-Gatell durante la conferencia matutina de este martes 17 de agosto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta de Twitter, la actriz Laisha Wilkins, escribió:

“¡Ah!, pero no caeremos en su trampa ¡malditos neoliberales!, no les creemos porque dice “nuestro” “científico” mexicano que lo de la tercera dosis es porque quieren vender más vacunas y lucrar con nuestra salud, y no lo vamos a permitir”