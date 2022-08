¿Kim Kardashian es la responsable del millonario robo de joyas que sufrió en un hotel de París hace seis años? Uno de los ladrones involucrados lo afirma, negando sentirse culpable del incidente que según la socialité, la dejó traumatizada.

En 2016, ladrones enmascarados irrumpieron en la habitación de Kim Kardashian en el Hôtel de Pourtalès, donde se alojaba para participar en la Semana de la Moda de París.

Durante el atraco, Kim Kardashian fue atada y le taparon la boca y los ojos con cinta adhesiva mientras le robaban casi 11 millones de dólares (unos 220 millones de pesos) en joyas a punta de pistola.

En una entrevista de 2020 con David Letterman, Kim Kardashian habló sobre el atraco, describiéndolo como “siete u ocho minutos de tortura”, pues temía que la violaran o la mataran.

Ante ello, Yunis Abbas, uno de los 12 hombres arrestados y acusados en relación con el robo de 2016, dijo a Vice News en una entrevista publicada el pasado 20 de agosto que “no tenía dudas” de que Kim Kardashian estuviera traumatizada por el incidente.

Pese a ello, el ladrón no se mostró arrepentido del atraco, por el que 12 hombres fueron arrestados, afirmando que Kim Kardashian fue responsable de que sucediera.

Yunis Abbas comentó que antes del robo sabía más de Kanye West, entonces esposo de Kim Kardashian, que de la modelo a quien tenían en la mira, por lo que comenzó a investigarla para determinar qué tan rica era.

“Vi uno de sus programas donde tiró su diamante a la piscina, en ese episodio de ‘Keeping Up With the Kardashians’”, dijo. “Pensé: ‘Ella tiene mucho dinero. A esta señora no le importa en absoluto’. Como ella estaba tirando el dinero, yo estaba allí para recogerlo y eso fue todo. ¿Culpable? No, no me importa. No me importa”

Yunis Abbas, uno de los 12 hombres que participó en el robo a Kim Kardashian