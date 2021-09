“La prioridad son los niños”: Kimberly Flores y Edwin Luna le hacen frente al escándalo

Queda claro, los hijos de Kimberly Flores y Edwin Luna fueron el principal motivo por el que la cantante abandonó “La casa de los famosos”, el reality de Telemundo.

Y es que a Edwin Luna no le pareció que las críticas por el comportamiento de su esposa comenzaran a afectar a su familia por lo que buscó una solución para frenar los ataques.

Fue a buscar a Kimberly Flores, la puso al tanto y ambos decidieron ver por sus hijos y el bienestar de su familia , por lo que pronto todos los miembros emprenderán un largo viaje.

Así lo dio a conocer Edwin Luna y Kimberly Flores en una videollamada que sostuvieron con Héctor Sandarti y Jimena Gállego, anfitriones de la nueva versión de Big Brother.

“Tenemos organizado un viaje para mañana, nos vamos muchos días. Los niños necesitan su espacio y es nuestra prioridad”, declaró la cantante de ‘El trenecito’.

Kimberly Flores y Edwin Luna (@chicapicosa2 / Instagram)

Edwin Luna ya habló con su hijo Elian del comportamiento de Kimberly Flores en el reality show

Por otro lado, Edwin Flores reforzó lo dicho por su esposa, asegurando que ahora los niños son prioridad, razón por la que ya se sentó a platicar con Elian, su hijo mayor para explicarle la situación.

“Es un adolescente de 15 años que no puedo limitar; no tengas celular, no tengas esto, no tengas lo demás y sé que de pronto las notas y los comentarios le llegan...”, explicó para después asegurar que el muchacho ya está tranquilo.

Edwin Luna asegura que el comportamiento de Kimberly Flores era parte de su estrategia

Por otra parte, Edwin Luna asegura que ahora que platicó con Kimberly Flores ve con otros ojos el reality por lo que al ver nuevamente el inicio de éste notó que la gente ya la relacionaba con Roberto Romano.

“Desde el primer día que entró mi esposa al programa en sus redes sociales y todo se empezó a manejar que él estaba sobre mi esposa, yo no lo entendí pero ella ya lo sabía que era un juego ”, señaló.

Sin embargo, aunque sabían de qué se trataba el reality, Edwin Luna acepta que no se tomaron las precauciones para proteger a sus hijos de la polémica que iba a generar Kimberly Flores por el hecho de ser casada.

“Cada quien tomó la nota como quiso, armaron los medios las historias que quisieron. Todos fuimos por un juego y todos fuimos con una estrategia, a todos nos pagaron, yo fui con mi juego”, explicó Kimberly Flores.

Así como tampoco imaginaron que la madre de Kimberly Flores saldría a declarar que Edwin Luna abusa sexualmente de sus hijastros, acusación que el cantante niega rotundamente.