¿Gomita podría tener problemas legales? Mamá de Gala Montes reacciona a las amenazas contra su hija en La Casa de los Famosos 2024.

La enemistad entre Gala Montes -de 24 años de edad- y Gomita sigue dando de que hablar y es que en diversas ocasiones han vivido fuertes enfrentamientos.

Todo comenzó cuando Gala Montes se besó con Agustín Fernández -de 34 años de edad-, cuando Gomita ya había mostrado su interés amoroso pese a que él la rechazó.

Pero la situación fue escalando y tras el ultimo beso entre Gala Montes y Agustín Fernández, Araceli Ordaz ‘Gomita’ -de 29 años de edad- explotó en contra de la actriz.

Frente a las cámaras de La Casa de los Famosos 2024 y compañeros del cuarto Tierra, Gomita lanzó una fuerte amenaza en contra de Gala Montes.

El video de Gomita de inmediato se viralizó en las redes sociales, por lo que la mamá de Gala Montes, la señora Crista Montes no tardó en defender a su hija.

Mamá de Gala Montes le responde a Gomita tras amenazar a su hija en La Casa de los Famosos 2024

Antes de entrar a La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes vivió un difícil momento luego de que se hizo público un distanciamiento con su mamá Crista Montes.

Enfrascada en una guerra de declaraciones con su mamá, Gala Montes agradeció estar en La Casa de los Famosos 2024 porque tomaría distancia de toda la polémica.

Gala Montes y su mamá Crista Montes (@sargentomatute / )

La entrada de Gala Montes a La Casa de los Famosos 2024 parece que ayudó a liberar la tensión con su mamá Crista Montes.

Y es que en diversas ocasiones Crista Montes le ha mostrado su apoyo a su hija, aunque ella no ha podido ver esta situación.

Tal como pasó cuando Gomita lanzó una dura amenaza en contra de Gala Montes, la cual no pasó desapercibida por los fans.

A la mamá de Gala Montes le llegó el video y no dudó en reaccionar para defender a su hija es que Gomita aseguró que podría lastimar a la actriz afuera de La Casa de los Famosos 2024.

Crista Montes se mostró muy molesta y aseguró que ya estaba tomando cartas en el asunto, pues no dejaría que le hicieran daño a su hija.

“Qué bueno que haya una amenaza, precisamente yo estoy tomando cartas en el asunto, ya se darán cuenta, qué bueno que amenaza, eso es una amenaza, tomaré cartas en el asunto, no te apures Gomita, yo tampoco me dejo, yo no soy banda, no soy igual de naca que tú, pero me sé defender y vas a ir a amenazar a ver a quién” Crista Montes

Incluso se burló del hecho de que Agustín Fernández no le haga caso a Gomita, pues criticó su apariencia física.

¿Cuál fue la amenaza de Gomita en contra de Gala Montes en La Casa de los Famosos 2024?

La fiesta del viernes en La Casa de los Famosos 2024 aumentó la tensión entre los habitantes.

Y es que Gomita fue nuevamente testigo de un beso entre Gala Montes y Agustín Fernández.

Ya en su cuarto, Gomita no dudo en arremeter en contra de Gala Montes y la amenazó con hacerle daño fuera de La Casa de los Famosos 2024.

“Que una perra así se burle de mí, hace que le quiera partir su puta madre como no tienes idea y capaz que la gente que esté afuera me salve, pero si no me salva afuera me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar” Gomita

Gomita puntualizó que “es de barrio” y que no va a permitir que nadie se burle de ella, pues no le importa ni siquiera lo que pase con su familia.

Incluso, Gomita amenazó con golpear a Gala Montes fuera de La Casa de los Famosos 2024.

“Nomás sí les digo, ustedes se van a acordar, si no pasa me va a doler más, porque si no tengo corazón con la gente que afuera es mi familia, y que hablo tanta mierda de mi familia, porque me han partido el corazón, vaya la putiza que me voy a meter con la gente que acá adentro me ha hecho sentir de la mierda” Gomita