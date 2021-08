La gente está harta del supuesto favoritismo de Laura G en “Quiero cantar”, un reality de TV Azteca.

Así lo demostraron usuarios de Twitter con divertidos memes que expresan su hartazgo ante el último eliminado de “Quiero cantar”.

Se trata de William Valdés , quien abandonó “Quiero cantar” para enfocarse al 100 por ciento en MasterChef Celebrity.

Sin embargo, su decisión no fue bien vista por los internautas, pues opinan que todo fue una estrategia para no eliminar a Laura G .

“Quiero salir de la competencia, no se me hace justo y lo he pensado con muchísimas semanas de anticipación Cada uno de mis compañeros lo dan todo”

William Valdés, conductor.