La noche del miércoles el nombre de Yailin La Más Viral se volvió tendencia debido a que en Internet se filtró una fotografía de la cantante con el rostro herido y ensangrentado.

Fotografía que mucha gente tomó como “la prueba” de la violencia física que Yailin La Más Viral sufriría por parte de 6ix9ine, su actual pareja.

Por lo que al verse nuevamente envuelta en el escándalo, la cantante de República Dominicana dio la cara y aclaró si es real o no la preocupante imagen.

Yailin La Más Viral (@yailinlamasviral / Instagram)

La foto de Yailin La Más Viral ‘golpeada’ ¿es real? Ella lo aclara

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Yailin La Más Viral, de 21 años de edad, informó que la fotografía es real.

Sin embargo, Yailin La Más Viral niega que sea la evidencia de que Daniel Hernández, conocido artísticamente como 6ix9ine, la golpeara.

De acuerdo con la cantante, la fotografía la están sacando de contexto ya que fue filtrada por una de sus exempleadas que busca hacerle daño.

Por lo que quiere dejar claro que la imagen fue tomada a poco de que ella y Tekashi, de 27 años de edad, sufrieran un accidente automovilístico tras salir de una discoteca.

“Yo pasé un accidente con Dani, o sea, fuimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling para no preocupar, yo no dije nada”, dice y asegura que su extrabajadora tenía la foto y la lanzó para dañarla.

Pero sus fans no le creen ya que dicen, Yailin La Más Viral en ese momento no traía tanto maquillaje como acostumbra, es decir, no estaba producida para la ocasión.

Yailin La Más Viral ¿golpeada? (@nelssiecarrillo / Instagram)

¿Quién filtró la preocupante fotografía de Yailin La Más Viral?

Yailin la Más Viral da por hecho que la foto la filtró una de sus exempleadas ya que quiere presionarla para que le pague los 1,700 dólares (más de 29 mil pesos) y además quiere recuperar su trabajo.

Por ello la exempleada de Yailin La Más Viral asegura que la fotografía la tomó luego de que 6ix9ine atropellará a la cantante y ella tuviera que solicitar en la madrugada un Uber para ir a rescatarla.

Versión que la cantante ya echó por tierra y es que mostró un audio donde la extrabajadora dice que ya se le pagó, pero insiste en mantener su puesto.