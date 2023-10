¿Anuel AA le quitaría la custodia a Yailin La Más Viral? Luego de la detención de Tekashi 69 se encendieron las alarmas por el futuro de Cattleya.

A mediados de marzo pasado, Yailin la Más Viral dio a conocer que se habría convertido en madre con el nacimiento de Cattleya, la hija que procreó con Anuel AA y de quien ahora ya está divorciada.

Desde ese momento, Yailin La Más Viral -de 21 años de edad- se ha mostrado muy feliz en su faceta como madre e incluso le dedicó su canción ‘MIA’.

Sin embargo, en los últimos días se ha difundido la noticia que Yailin La Más Viral podría perder la custodia de su hija Cattleya y todo por culpa del rapero Tekashi 69 -de 27 años de edad-.

Pero, ¿será que Anuel AA podría perder la custodia de Cattleya? Usuarios le piden que se haga responsable de su hija y que evite que crezca en un ambiente que no podría ser sano para ella.

Yailín la más viral y Tekashi 6ix9ine (Instagram | @yailinlamasviralreal)

¿Anuel AA le quitaría la custodia a Yailin La Más Viral? Usuarios le piden que cuide a su hija tras agresión de Tekashi 69

La madruga del viernes 13 de octubre, Diamond La Mafia denunció que Tekashi 6ix9ine había arremetido en contra de dos productores en su estudio por un arranque de celos.

De acuerdo con el productor dominicano Chamir José Lázaro, nombre verdadero de “Diamond La Mafia”, Tekashi 69 se enteró que estaba trabajando con Yailin La Más Viral y fue a buscarlo.

Sin embargo, ni él ni Yailin La Más Viral se encontraban en el estudio por lo que Daniel Hernández, nombre real de Tekashi 6ix9ine, agredió a los dos productores, causándoles severas lesiones.

En diversas entrevistas, Diamond La Mafia se mostró preocupado por la seguridad de Yailin La Más Viral pues insinúo que podría ser victima de violencia por parte de Tekashi 69.

Pero, Yailin La Más Viral negó que haya sido víctima de violencia por parte de Tekashi 69 y ha asegurado que se encuentra muy bien.

Luego de que Yailin La Más Viral compartió un video asegurando que se encontraba bien, usuarios señalaron que no le creen nada y que su lenguaje corporal deja ver que no está pasando un buen momento.

“Cuando de verdad quiera denunciar ya nadie le va a creer”, “Metida en un baño como escondida y se ve nerviosa”, “Casi no se le ven los ojos hinchados”, “Tú expresión corporal no cuadra con lo que sale de tu boca”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

A través de las redes sociales, usuarios le han pedido a Anuel AA -de 30 años de edad- que solicite la custodia de su hija Cattleya pues no se encuentra viviendo en un ambiente saludable para una menor de edad.

“El papá de tu hija debería hacer algo por @cattleya_guillermo pues está el peligro en manos tuya y de @6ix9ine”, “Pienso que su padre debe tomar custodia de ella pues esa mujer no está apta para cuidar ni de su propia hija”, “Ojalá le quiten la niña para que no crezca con el mismo modelo de mujeres”, destacaron algunos usuarios.

Mientras que otros le pidieron a Yailin La Más Viral que pensará más en su hija y la alejará de un ambiente tóxico.

“Eres más mujer que madre. Piensa en tu hija!”, “Una mujer que no se ama que no se cuida y que NO piensa en su hija”, “Espero que después de esto te dediques más a tu hija”, señalaron usuarios.

Sin embargo hay otros que señalan que Anuel AA nunca se ha hecho cargo de su hija Cattleya, por lo que dudan que ahora exija su custodia.

Y es que fue la propia Yailin la Más Viral quien acusó a Anuel AA de golpearla mientras estaba embarazada de Cattleya, también aseguró que él no se hace responsable de los gastos de la niña.

Yailin la Más Viral podría ser clave en la investigación en contra de Tekashi 69

Luego de la denuncia de Diamond La Mafia, Tekashi 69 fue arrestado la noche del 15 de octubre en el Hotel Balcones del Atlántico en Sánchez, ubicado en la provincia de Samaná, República Dominicana.

En medio de rumores sobre lo que podría pasar con Tekashi 69, se dio a conocer que las autoridades ya buscan a Yailin la Más Viral.

Aunque Yailin la Más Viral no había estado presente durante el ataque, las autoridades buscarían ponerse en contacto con ella para conocer su versión de los hechos y para confirmar que se encuentra en buen estado.

A través de un comunicado se dio a conocer que el Ministerio Público de La Vega estaría buscando a Yailin la Más Viral y hacerle las evaluaciones correspondientes.

Diamond La Mafia ya había revelado que las autoridades le habían pedido el contacto de Yailin la Más Viral.