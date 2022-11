El outfit elegido por Kimberly Flores y Edwin Luna para los Premios de la Radio 2022 se ganó varias críticas y muchas burlas, debido a que fueron comparados con La Familia Peluche.

La noche de ayer se llevó a cabo la entrega de los Premios de la Radio 2022, por lo que en su alfombra rojo se vio desfilar a grandes exponente de la música regional.

De ahí que uno de ellos fuera el cantante de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna de 35 años de edad quien acudió a los Premios de la Radio 2022 acompañado de su esposa la modelo Kimberly Flores de 33 años de edad.

Por lo que los reflectores para Kimberly Flores y Edwin Luna no faltaron, aunque también se ganaron varias burlas, pues su outfit para los Premios de la Radio 2022 causó estas reacciones.

Kimberly Flores y Edwin Luna como La Familia Peluche

Kimberly Flores y Edwin Luna son los nuevos Federica y Ludovico de La Familia Peluche

A través de su Instagram, Edwin Luna compartió una serie de fotos junto a su esposa Kimberly Flores durante su paso en la alfombra roja de los Premios de la Radio 2022.

Publicación de Kimberly Flores y Edwin Luna que no solo se ha ganado miles de like o me gusta, sino también cientos de comentarios.

Mismos que criticaron la vestimenta de Kimberly Flores y Edwin Luna elegida para los Premios de la Radio 2022, la cual no deslumbro tanto como esperaban.

Siendo todo lo contrario, por lo que el outfit de Kimberly Flores y Edwin Luna se ganó las burlas de los internautas.

Kimberly Flores y Edwin Luna como La Familia Peluche

Luego de que Kimberly Flores y Edwin Luna fueron comparado nada más ni menos que con los personajes de Federica y Ludovico de La Familia Peluche.

Debido a que el traje de Edwin Luna traía un cuello en tela de peluche sumándole el estampado gris víbora de su traje.

Además de que Kimberly Flores para ir combinada con su esposo lució un vestido gris en pedrería pero con un extraño diseño.

Lo que hizo que la combinación de ambos se les pareciera ante el ojo de sus seguidores a La Familia Peluche.

Aunque las burlas no pararon ahí, ya que incluso Kimberly Flores y Edwin Luna fueron comparado con los papás de Matilda.

Kimberly Flores y Edwin Luna La familia peluche (Especial)