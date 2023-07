Tom Holland y Elijah Jones protagonizaron una escena viral en la serie The Crowded Room de Apple TV+.

El octavo episodio de la miniserie The Crowded Room -estrenado el pasado 14 de julio- mostró la versatilidad de Tom Holland como actor.

El intérprete de 27 años de edad y actual pareja de Zendaya, se hizo tendencia en redes por su papel de Danny Sullivan en una escena gay.

La cual estelarizó con Elijah Jones, actor con una trayectoria no tan conocida, ya que cuenta con algunas actuaciones en un podcast de Marvel y un corto de la NBA.

En dicha escena de The Crowded Room, Tom Holland y Elijah Jones bailan y tienen una escena íntima en una discoteca, además de que consume estupefacientes.

Escena viral de Tom Holland y Elijah Jones en The Crowded Room (Apple TV+)

Escena viral de Tom Holland y Elijah Jones en The Crowded Room (Apple TV+)

Escena viral de Tom Holland y Elijah Jones en The Crowded Room (Apple TV+)

Fans reaccionan a escena viral de Tom Holland con Elijah Jones en The Crowded Room

Los usuarios en redes sociales como TikTok y Twitter, han tenido diversas reacciones a la escena de Tom Holland con Elijah Jones en la serie The Crowded Room.

Para algunos, el actual Spider-Man del UCM está demostrando que es un gran actor y no dejan de alabarlo por su interpretación en la serie de Apple TV+.

E, incluso, lo defienden de sus detractores. Otros usuarios solo publican memes y su reacción ante la escena de Tom Holland con Elijah Jones.

Reacciones a la escena viral de Tom Holland y Elijah Jones en The Crowded Room (Twitter)

Además, las redes sociales también se han llenado de comentarios haciendo referencia a la escena que también causó revuelo con Zendaya en Challengers.

Reacciones a la escena viral de Tom Holland y Elijah Jones en The Crowded Room (Twitter)

En The Crowded Room, Tom Holland interpreta a Danny Sullivan, un joven arrestado en el verano de 1979 en Manhattan acusado de un crimen espeluznante.

La serie que se estrenó el pasado 9 de junio en Apple TV+ cuenta con la actuación de Amanda Seyfried y Emmy Rossum.

Amanda Seyfried y Tom Holland en The Crowded (Apple TV+)

The Crowded Room con Tom Holland no ha tenido buenos comentarios

La versatilidad de Tom Holland como actor en la serie The Crowded Room, no ha sido suficiente para la crítica que no la ha recibido bien.

Aunque Tom Holland ha declarado que en The Crowded Room fue su papel más demandante, el periodismo especializado ha destrozado su serie.

Esto porque la consideran un thriller psicológico con un buen reparto, pero absurda en su trama que no cuenta con una trama sólida.