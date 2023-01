Tal parece que la relación de Pedro Figueira, mejor conocido como ‘La Divaza’ no ha concluido después de todo pues aseguran que su ruptura es falsa.

Verás, luego de que ‘La Divaza’, a través de sus redes sociales, asegurara tener el corazón roto tras haber terminado con su novio Austin, de 28 años de edad, a poco de terminar el 2022, la “verdad” sale a relucir.

Personas dan por hecho que ‘La Divaza’, de 24 años de edad, miente puesto que curiosamente forma parte del reality show que enfrentará a sus concursantes con sus exparejas.

La Divaza no vio las red flags y lo terminaron en Año Nuevo (Instagram/@La)

La Venganza de los EX VIP

Este 2023, MTV traerá de regreso uno de sus realities con mayor éxito. A finales del mes de enero se estrenará La Venganza de los Ex VIP.

La fecha del estreno está programada para el martes 24 de enero y podrá disfrutarse por MTV y Paramount Plus Latinoamericano.

La Venganza de los EX VIP es la adaptación del reality Ex On The Beach que tuvo su lanzamiento en MTV UK en 2018.

¿De qué trata La Venganza de los EX VIP?

Diez figuras famosas y solteras se encuentran en una playa del caribe colombiana. Todas ellas tienen algo en común: están buscado pareja. Sin embargo, este no se trata de un reality donde las y los solteros tendrán citas con personas que también buscan el amor, aquí las cosas no son tan fácil.

Estas personas se enfrentarán a una de sus más grandes pesadillas: se encontrarán con sus ex’s.

Las reglas son claras, los participantes puedes conocer y ligar con quién deseen, con alguien nuevo o con su ex. ¿Por amor o por venganza? Como lo dice la regla: “En el amor y la guerra todo se vale”.

¿Quiénes son los participantes?

Esta segunda temporada tiene como integrante al ex Acapulco Shore, Isaac Torres ‘Lobo’, de 27 años de edad.

de 27 años de edad. Leslie Gallardo , la ex Acapulco Shore, de 22 años de edad.

, la ex Acapulco Shore, de 22 años de edad. El youtuber y cantante venezolano ‘La Divaza’

Isaac Torres, Leslie Gallardo, La divaza (Instagram)

La modelo y bailarina Yurgenis , de 24 años de edad.

, de 24 años de edad. El creador de contenido mexicano Christian Renaud , de 23 años de edad.

, de 23 años de edad. La estrella de Youtube, Diana Estrada, de 25 años de edad.

Yurgenis, Christian Renaud, Diana Estrada (Instagram)

La ex conductora de Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez , de 28 años de edad.

, de 28 años de edad. La tiktoker Ana Cisneros Simg , de 19 años de edad.

, de 19 años de edad. El conductor de Orbital, Brandon Meza , de 25 años de edad.

, de 25 años de edad. La estrella de TikTok, El Rufas de 28 años de edad.