Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal, mejor conocido como ‘El Estaca’, han formado un dúo irreverente, recordados por su programa ‘La Corneta’.

Eduardo Videgaray y ‘El Estaca’, hablaron sobre los más oscuros pasajes de su vida, incluyendo sus problemas con las adicciones.

Fue en una entrevista para el canal en YouTube de Yordi Rosado, donde confesaron que les costó años lograr alejarse de las drogas.

Cabe señalar que la dupla ya tenía una gran amistad antes de llegar a los medios de comunicación, por lo que comparten muchas anécdotas de “descontrol”, que vivieron en su adolescencia.

‘El Estaca’ recordó que para ellos “empezó la verdadera fiesta y la cocaína en los 90″.

Expuso que en esos años el alcohol y las sustancias estaban a la orden del día, aunque para esa roca ya trabajaban en la radio.

“Nos la pasábamos chupando y drogándonos diario. Teníamos programas de radio, así que estábamos juntos todos todo el tiempo y nos poníamos hasta el culo”, contó.

Ambos solían consumir cocaína, sin embargo admitió, que llegaron a “tocar fondo”, pues algunos de sus amigos murieron a causa de ella, fue entonces cuando tomaron la decisión de alejarse de los narcóticos.

Por su parte, Eduardo Videgaray compartió que, en algún punto dejaron de disfrutar las fiestas por enfocarse en el consumo de cocaína.

“En las fiestas llega el momento en el que dejas de disfrutar y sólo estás pensando en el momento para ir al baño a meterte más. Te encuentras con amistades con las que no debes andar y en lugares en lo que no debes estar. Es una hueva ser drogadicto. Me da gusto ahora no estar dentro de ese mundo por todo lo que es hoy el narcotráfico”.

Eduardo Videgaray