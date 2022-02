Natanael Cano reconoce que “le metió duro” a las drogas para componer, aunque eso lo llevó al límite.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Natanael Cano se sinceró acerca de sus adicciones y forma de vida después de la fama.

Natanael Cano, de 20 años de edad, no temió en aceptar que la cocaína ha sido un “factor muy grande” en su carrera musical.

Natanael Cano, quien recientemente reconoció su gusto por las armas, habló sobre la vida de adicciones que lo llevó al límite.

El pasado fin de semana, Natanael Cano fue el invitado especial de ‘El minuto que cambió mi destino’, programa de Gustavo Adolfo Infante.

En medio de una conversación llena de emociones y lágrimas, Natanael Cano se sinceró acerca de su consumo de drogas .

Natanael Cano recordó que, hace algunos años, “estaba muy hundido en la vida”. A raíz de esto, las drogas comenzaron a apoderarse de él.

Especialmente la cocaína.

Natanael Cano no dudó en revelar que su consumo de cocaína le ayudó a componer canciones. Entre risas, el famoso bromeó diciendo que sacó como 20 discos gracias a esto.

En un tono más serio, Natanael Cano dijo estar arrepentido por haberse puesto al límite mientras consumía drogas.

“Es una basura (...) al final del día, si yo no hubiera hecho paso a paso lo que hice, a lo mejor no me supero; me estanco o me mato.”

Natanael Cano