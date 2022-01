Sofía Rivera Torres confirma que Eduardo Videgaray tiene Covid-19 tras vacaciones en Brasil. En sus Instagram Stories la conductora destacó que pasarán unos días aislados.

A través de sus Instagram Stories, Sofía Rivera Torres reveló que Eduardo Videgaray y su hija dieron positivo a Covid-19 a su llegada a la Ciudad de México.

Sofía Rivera Torres confesó que ella dio negativo, pero se mantendrá aislada debido al riesgo que existe de que pueda estar contagiada.

A través de sus redes sociales, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray presumieron sus vacaciones en Brasil, donde tuvieron la oportunidad de recorrer distintas ciudades del país, entre ellas Río de Janeiro.

Sin embargo Sofía Rivera Torres reveló que a su regreso a la CDMX se habían tenido que aislar luego de que Eduardo Videgaray y su hija Andrea dieron positivo a Covid-19.

Sofía Rivera Torres destacó que decidieron hacerse pruebas para poder reincorporarse a su trabajo, pero se dieron cuenta que Eduardo Videgaray había dado positivo.

En su video Sofía Rivera Torres confesó que Eduardo Videgaray que había presentado algunos síntomas en Brasil, por lo que decidió hacerse una prueba para poder seguir con todos los tours.

Sin embargo en ese momento la prueba salió negativa por lo que continuaron con su viaje pensando que Eduardo Videgaray tenía una gripa.

“Pensamos que lo de Edu era nada más una gripa, salió negativo, a lo mejor en ese momento sí era una gripa, porque en realidad ya ahorita estaba muchísimo mejor, ya no se sentía mal, su hija también, nada más una gripita leve”

Sofía Rivera Torres confesó que aunque ella no dio positiva, tomó la decisión de aislarse ya que existe la posibilidad de que ella también tenga Covid-19.

Sofía Rivera Torres confesó que ella se contagió mientras se encontraba grabando la telenovela ‘Si nos dejan’.

“Yo la verdad ya había tenido, cuando estaba grabando Si nos dejan me contagié, de hecho, no le dije a nadie, me guardé en mi casita y ya, me contagié trabajando, me contagié en el set de Si nos dejan”

Sofía Rivera Torres