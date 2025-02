Melenie Carmona -de 25 años de edad- se defendió de quienes creen que dejó sola a su mamá, Alicia Villarreal.

Y es que la hija de Alicia Villarreal -de 53 años de edad- aseguró a que no toda la información que circula sobre ella es real.

De acuerdo con Melenie Carmona, una publicación o una fotografía sobre el tema solo servirían para aumentar el “chisme”.

Por lo que tras asegurar que el tema era delicado para ella y su familia, Melenie Carmona señaló que no volvería a involucrarse.

En redes sociales, la hija de Alicia Villarreal, Melenie Carmona, fue atacada por supuestamente haber abandonado a su mamá tras su denuncia.

Y es que luego de que Alicia Villarreal acusara a su aún esposo de violencia doméstica, Melenie Carmona no hizo ninguna declaración en redes sociales.

Por lo que, a casi una semana del escándalo, la hija de la cantante salió a defenderse de quienes la acusan de dejar sola a su mamá.

A través de las historias en Instagram, Melenie Carmona le reprochó a los usuarios que siguieran creyendo todo lo que leían en internet.

Y tras asegurar que tenía indicaciones de no involucrarse, la joven destacó que el apoyo no se demostraba o daba con una foto o una publicación.

Estas acciones en redes sociales solo servirían para crear más chismes y para alimentar a los curiosos.

“Este es un tema que me duele bastante, que nos duele como familia y se me juzga mucho que no he estado diciendo y que no he estado subiendo, y que no estoy alzando la voz y que donde está mi apoyo, (...) para mí, yo como su hija eso no es apoyarla, eso solo los alimenta a ustedes”

Melenie Carmona